Überschwemmungen und Hochwasserwarnung in Teilen Frankens

Bereits am Freitag hatten Behörden Warnungen vor möglichen Überschwemmungen in Teilen Frankens und der Oberpfalz ausgesprochen, die nach wie vor aktuell sind. Aufgrund des anhaltenden Regens gilt bayernweit für zwei Regionen inzwischen die höchste Hochwasserwarnung.

Oberfranken: Höchste Hochwasserwarnstufe

Dabei handelt es sich um die oberfränkischen Gebiete rund um Bamberg und Coburg. Der Hochwassernachrichtendienst (HND) Bayern warnt hier vor Überschwemmungen von bebauten Gebieten. Für das restliche Oberfranken gilt die zweithöchste Hochwasserwarnstufe. Einzig für die Region Hof liegt in dem Bezirk keine Warnung vor.

Der Regen ließ in Teilen Oberfrankens außerdem die Pegel ansteigen. Die Itz bei Schenkenau Landkreis Coburg hat aktuell (02.04.23, 10.00 Uhr) als einziger Fluss in Oberfranken die Meldestufe 3 von 4 erreicht. Laut den Integrierten Leitstellen (ILS) für Coburg und Bamberg-Forchheim gibt es derzeit keine hochwasserbedingten Einsätze.

Mittelfranken: Polizei warnt Autobesitzer

In Höchstadt an der Aisch in Mittelfranken ist es bereits am Samstag zu Überschwemmungen gekommen, vorrangig im Bereich der dortigen Aischwiese. Die Polizei hatte versucht, die Halter von dort abgestellten Fahrzeugen zu erreichen, damit diese woanders geparkt werden können, so eine Sprecherin der Polizei auf Nachfrage von BR24. Große Einsätze wie im vergangenen Jahr in Teilen Frankens habe es nicht gegeben.