Überschwemmungen im Raum Hof: 60 Einsätze binnen kurzer Zeit

Während die Einsatzkräfte im Landkreis Hof am Morgen noch Entwarnung gegeben hatten, musste die Feuerwehr in der Region wenige Stunden später mehrfach ausrücken. Denn der Starkregen hat neben anderen fränkischen Gebieten im Laufe des Vormittags auch in Oberfranken für Überschwemmungen gesorgt.

Starkregen in Hof: Saale tritt über die Ufer

Allein in der Region Hof haben die starken Regenfälle zu zahlreichen Einsätzen der Feuerwehr geführt. Rund 60 Mal mussten die Einsatzkräfte seit etwa 8 Uhr ausrücken, um Gebäude leer zu pumpen, teilte die Integrierte Leitstelle (ILS) Hochfranken mit. Betroffen seien sowohl Privathäuser als auch Firmengebäude in der Stadt Hof gewesen, wo die Saale über die Ufer getreten sei. Um größere Überschwemmungen zu verhindern, hätten die Feuerwehren mit Sandsäcken Wasserbarrieren errichtet.

Im Landkreis Hof hätten die starken Regenfälle zu Überschwemmungen von Wiesen und Äckern geführt. Die Feuerwehren hätten hier Straßen von Schlamm reinigen müssen. Zu Personenschäden sei es nicht gekommen, ebenso wenig zu außergewöhnlichen Einsätzen. Das bestätigte auch die Polizei in Hof.

Landkreis Bamberg: Orstkern von Priegendorf überschwemmt

Im Landkreis Bamberg ist unter anderem der Baunacher Ortsteil Priegendorf überschwemmt. Vor allem im Ortskern sind die Einsatzkräfte beschäftigt, das Wasser unter Kontrolle zu bekommen. Weitere Informationen dazu folgen in Kürze.