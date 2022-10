Überschwemmung in Jettingen: Betreiberin eines Wehrs äußert sich

Feiertags-Einsatz für die Feuerwehren: In rund 40 Keller stand am Tag der Deutschen Einheit in Jettingen-Scheppach das Wasser, die Einsatzkräfte mussten zum Abpumpen ausrücken. Auch Gärten und Garagen waren vollgelaufen. Bürgermeister Christoph Böhm (Freie Wähler) glaubte am Tag danach die Ursache der ungewöhnlichen Überschwemmung zu kennen: Ein nicht funktionierendes Wehr eines Wasserkraftwerks, so seine Vermutung, konnte die Wassermengen der Mindel offenbar nicht ableiten.

Dieses Wehr werde von mehreren Kraftwerksbetreibern benutzt und sei schon seit einigen Jahren nicht mehr in Ordnung, so Böhm. Jetzt hat sich eine der drei Verantwortlichen des Wehrs an der Mindel geäußert.

Verantwortliche kritisiert andere Kraftwerksbetreiber

Sie betonte, dass sie keine Stellung zu den Geschehnissen nehmen wolle, sagte aber, es gebe mehrere Faktoren oberhalb des Wehres, die für die Überschwemmung ursächlich seien. Einzelheiten wollte sie nicht nennen. Mit ihrer Kritik zielt sie wohl auf andere Kraftwerksbetreiber an der Mindel, die gelegentlich Wasser von ihren Wehren ablassen, aber auch auf die Behörden.

Laut Wasserwirtschaftsamt Donauwörth ist jeder Betreiber selbst für die Lage an seinem Wehr verantwortlich. "Es gibt einen Messpunkt, bis zu dem darf er das Wasser anstauen. Liegt der Wasserstand darüber, muss der Betreiber für Entlastung sorgen“, sagt Gudrun Seidel, die Leiterin des Wasserwirtschaftsamtes. Das Wehr müsse deshalb fortlaufend überwacht werden.

Streit um das Wehr an der Mindel schwelt schon länger

Zwischen dem Landratsamt Günzburg, dem Wasserwirtschaftsamt und der Marktgemeinde auf der einen und den insgesamt drei Betreibern des besagten Wehrs auf der anderen Seite gab es in der Vergangenheit bereits mehrere Auseinandersetzungen. Zuletzt ging es um eine defekte Tafelsteuerung am Wehr, mit der sich die Durchflussmenge steuern lässt. Zwei der drei Betreiber hatten einem entsprechenden Bescheid zur Behebung des Mangels widersprochen.

Dieser Streit landete im März 2022 vor dem Verwaltungsgericht in Augsburg. Dort einigten sich beide Parteien schließlich darauf, dass die Frist zur Reparatur der Tafelsteuerung bis zum 30. Juni 2022 verlängert werden soll. "Diesem Termin sind die Betreiber auch nachgekommen und haben einen entsprechenden Auftrag an eine Firma erteilt. Allerdings wurde die Sanierung noch nicht umgesetzt“, teilte ein Sprecher des Landratsamts Günzburg mit.

Ob die defekte Tafel am Wehr letztlich ausschlaggebend für die Überschwemmung war oder doch andere Gründe eine Rolle gespielt haben, wird nun die Kriminalpolizei Neu-Ulm klären.

Versicherungen springen nicht für Schäden sein

Das Landratsamt Günzburg will sich am Donnerstag mit den betroffenen Anliegern treffen, um gemeinsam Lösungen zu finden. Einige Anwohner sind nicht versichert, denn die Siedlung liegt in einem Hochwassergebiet, die Tarife für eine Versicherung sind entsprechend hoch. Bei denen, die versichert sind, ist es fraglich ob und wie schnell für die Schäden gezahlt wird. Denn möglicherweise werten Versicherer das Ereignis nicht als "natürliches“ Hochwasser, wie manche der Anwohner befürchten.