Überschallknall riss Franken aus dem Schlaf: Das steckt dahinter

Zahlreiche Menschen sind in Unterfranken am frühen Samstagmorgen gegen zwei Uhr durch einen Überschallknall geweckt worden. Wie ein Sprecher der Luftwaffe auf Anfrage von BR24 mitteilte, hatten zwei Eurofighter der Bundeswehr eine Linienmaschine vom Typ Airbus A 320 verfolgt, die über Funk nicht mehr erreichbar gewesen sei.

Funkkontakt zu Linienmaschine abgerissen

Eine Sprecherin der Deutschen Flugsicherung sagte auf Anfrage von BR24, dass der Funkkontakt zu dem Linienflieger bereits über Tschechien abgerissen sei. Das Flugzeug war von Antalya in der Türkei unterwegs zum Flughafen Münster-Osnabrück. Als auch die deutschen Lotsen keinen Kontakt zu der Maschine bekamen, informierten sie das "Nationale Lage- und Führungszentrum für Sicherheit im Luftraum" der Bundeswehr in Üdem am Niederrhein.

Eurofighter der Bundeswehr gestartet

Die Verantwortlichen dort schickten zwei Eurofighter-Piloten der Alarmrotte vom "Taktischen Luftwaffengeschwader 74" in Neuburg an der Donau in die Luft, um zu der Linienmaschine zu fliegen. Laut dem Luftwaffensprecher hatten die Eurofighter-Piloten die Linienmaschine auf Höhe der thüringisch-hessischen Landesgrenze erreicht. Da hatte die Flugsicherung bereits wieder Funkkontakt zu der Linienmaschine. Die war in einer Höhe von rund 12.000 Metern unterwegs.

Überschallknall bei der Verfolgung

Die Eurofighter durchbrachen die Schallmauer mit einem lauten Knall bei der Verfolgung der Linienmaschine in einer Höhe von rund 8,5 Kilometern. Der Knall war bis nach Mittelfranken, Südthüringen und Nord- beziehungsweise Osthessen zu hören. Zahlreiche Bürger wählten unter anderem den Notruf der Polizeipräsidien in Ansbach oder Würzburg.

Nicht der erste Fall in Unterfranken

Schon 2017 gab es unter anderem über Unterfranken mehrere Verfolgungsflüge von Bundeswehr-Kampfjets mit Überschallknall hinter Linienmaschinen, die den Funkkontakt verloren hatten. Damals hatten Piloten der indischen Fluggesellschaft Jet-Airways und einer ägyptischen Linienmaschine mehrmals offenbar falsche Funkfrequenzen bei der nötigen Übergabe entsprechender Flugsektoren von Tschechien nach Deutschland eingestellt.

Wenn der Funkkontakt zwischen einer Linienmaschine und der Flugsicherung abreißt, gehen die Lotsen im schlimmsten Fall von einer Flugzeugentführung aus.

Kernkraftwerk Grafenrheinfeld geräumt

Im März 2017 war sogar das bereits abgeschaltete Kernkraftwerk Grafenrheinfeld im Landkreis Schweinfurt kurzfristig an einem Vormittag geräumt worden. 281 Mitarbeiter befanden sich zu dem Zeitpunkt in den Gebäuden. Der Grund war, dass die Flugsicherung ebenfalls den Funkkontakt zu einer indischen Linienmaschine in 12.000 und 13.000 Metern Höhe verloren hatte. Nach dem Voralarm wurden sogar die Kernkraftwerk-Standorte im niedersächsischen Grohnde und Brockdorf bei Hamburg evakuiert.

Alarmrotten in Neuburg an der Donau stationiert

Alarmrotten hat die Luftwaffe der Bundeswehr neben Neuburg an der Donau in Wittmund in Niedersachsen stationiert. Interimsweise fliegen auch Piloten von den Luftwaffenstützpunkten Nörvenich bei Köln und Laage bei Rostock derartige Einsätze. Laut dem Luftwaffensprecher sind die Alarmrotten im Durchschnitt einmal in der Woche für diese Einsätze in der Luft.

"Dabei sind natürlich auch innerdeutsche Flüge (bspw. der Hobbyfliegerei) mit inbegriffen. Die Piloten haben jederzeit die Vorgabe, spätestens 15 Minuten nach Alarmierung in der Luft zu sein", heißt es von der Luftwaffe in einer Antwort an BR24. Bis zum Sichtkontakt vergingen dabei, je nach Eintritt der Maschine in den deutschen Luftraum, nur wenige Minuten.