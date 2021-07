Überraschungsfeier für Bronzemedaillen-Gewinner Tasiadis

Am Montag hatte der Augsburger Slalom-Kanute Sideris Tasiadis bei den Olympischen Spielen in Tokio die Bronzemedaille gewonnen – in einem Herzschlagfinale. Familie, Freunde und Verein hatten daheim mitgefiebert und gelitten – und jetzt ihrem von nichts ahnenden Helden zurück in Deutschland einen gebührenden Empfang bereitet.

Überraschender Empfang am Frankfurter Flughafen

Nach elf Stunden Flug ab Tokio war Tasiadis am Mittwochabend mit einer Stunde Verspätung am Frankfurter Flughafen gelandet. Eigentlich wäre der 31-Jährige von dort aus mit dem Zug weiter nach Augsburg gefahren – allerdings wurde der Nichtsahnende am Flughafen von den Eltern, seiner Freundin, Vertretern des DOSB und Kollegen und Kolleginnen vom Spitzensport der Polizei jubelnd empfangen und im Anschluss nach Augsburg gebracht, wo er kurz vor halb 1 eintraf.

Nächtliche kleine Feier in Augsburg

Und dort gab es gleich die nächste Überraschung: Im Brauhaus Riegele warteten auf den Bronzemedaillen-Gewinner und Polizisten mehr als 50 Menschen – Freunde, Familie und Vereinsmitglieder von Kanu Schwaben.

Der Kanute, schon mehr als 23 Stunden auf den Beinen, zeigte sich sichtlich bewegt und überwältigt von den zahlreichen Gratulanten. "Es freut mich riesig, dass hier so ein Empfang ist", sagte Tasiadis und erklärte, dass das überraschende Empfangs-Komitee am Flughafen ihm entgegengekommen sei: "Ich hatte vor Ort Stress, denn ich hatte nur noch zehn Minuten Zeit, um zum Zug zu laufen. Ich bin total verstört rausgelaufen, wusste nicht, wo ich hinmuss. Dass dann da meine Familie steht und meine Kollegen, das war atemberaubend. Heute ist alles voller Überraschungen“, sagte Tasiadis.

Kranz für den Bronzemedaillen-Gewinner

Die schönen Momente würden ihm für ein Leben lang bleiben. Im Brauhaus Riegele präsentierte Tasiadis seine Bronzemedaille und bekam einen Kranz aufgesetzt. Er lasse sich weiter überraschen, was in den nächsten Tagen auf ihn zukomme, sagte Tasiadis. Nach dem vielen Olympia-Trubel dürfte der Kanute das Training bald wieder aufnehmen, denn Ende September steht für ihn im Kanu-Slalom die Weltmeisterschaft in Bratislava an.