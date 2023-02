Überraschung im Augsburger Zoo: Neugeborenes Nashornbaby

Die Überraschung war groß im Augsburger Zoo. Anfang der Woche stand am Morgen auf einmal ein Neugeborenes im Stall von Nashorndame Wiesje. Es ist der erste Nachwuchs des 5-jährigen Breitmaulnashorns und war frühestens im Herbst erwartet worden. Nashörner tragen ihre Jungen rund 18 Monate lang aus.

Jeden Tag zwei Kilo mehr

Noch macht sich das Nashornbaby im Augsburger Zoo rar: Schlafen und saugen am Euter von Mutter Wiesje sind aktuell die einzigen Tätigkeiten des kleinen Breitmaulnashorns. Doch das wird sich laut Zoodirektorin Barbara Jantschke schon bald ändern. Das bei der Geburt rund 50 Kilogramm schwere Tier wird rasend schnell wachsen und ein bis zwei Kilogramm Gewicht pro Tag zunehmen. Die Mutter wiegt weit über eine Tonne, Vater Bantu bringt sogar rund drei Tonnen auf die Waage.

Nashornmama Wiesje macht einen guten Job

Davon ist der Nachwuchs freilich noch meilenweit entfernt. Anfang der Woche geboren, ist das Tier derzeit noch geschützt von allzu neugierigen Blicken und auch den kalten Temperaturen im Stall. "Also so wie es jetzt aussieht, geht es ihm ganz hervorragend", sagt Zoodirektorin Barbara Jantschke zur unerwarteten Geburt. "Wir haben ihn ja morgens schon stehend und trocken gefunden. Er hat auch gleich getrunken. Das ist immer so die kritische Phase, dass er ans Euter geht, dass ihn die Mutter ans Euter lässt. Gerade bei einer Erstgebärenden ist das natürlich was ganz Besonderes, die kennt das ja noch gar nicht." Von daher sei das Team im Zoo sehr froh, dass das alles so gut funktioniert habe.

Bald geht's ab ins Außengehege

Wenn alles weiter so gut läuft, dann darf das kleine Nashorn wohl schon in den kommenden Tagen ins Freigehege, allerdings gilt dann besondere Vorsicht: "Es ist ja noch so klein. Es passt ja noch überall durch, wo die großen Nashörner nicht durchpassen." Da müssten schon ein paar Leute aufpassen, dass es nicht das Gehege verlässt. Die Chance, den neuen Star im Augsburger Zoo in den nächsten Tagen auch einmal live zu erleben, ist laut Jantschke gar nicht so gering. Vielleicht klappe es mit dem ersten Ausflug ins Außengehege schon am Sonntag, schrieb der Zoo am Freitag auf Facebook.