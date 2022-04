Überraschung für Geflüchtete: FFW Schwabach bringt Osternester

Der Osterhase in Schwabach kommt in diesem Jahr mit dem Feuerwehrauto zum höchsten Fest der Christen. Zumindest zu den geflüchteten Menschen aus der Ukraine, die seit einigen Wochen in Turnhallen im Stadtgebiet untergebracht sind. Ausgedacht hat sich diese Aktion die Freiwillige Feuerwehr, wie Christian Kolb, geschäftsführender Vorsitzender des Feuerwehrvereins Schwabach erzählt. Normalerweise gebe es immer am Samstag vor Ostern für die Kinder der Aktiven ein Ostereiersuchen. "Dieses Jahr haben wir in der Vorstandschaft beschlossen, dass wir den Flüchtlingskindern, die hier in den Turnhallen in Schwabach untergebracht sind, auch ein Ostergeschenk übergeben könnten, als Willkommensgruß sozusagen."

Süße Überraschung für Kinder aus der Ukraine

Gesagt, getan. Kurzerhand sprachen die Ehrenamtlichen Firmen vor Ort an und erzählten von ihrer Idee. So kam schnell einiges an Spenden zusammen. Malbücher, Stifte und Spielsachen wurden bei der Freiwilligen Feuerwehr abgegeben. Aus der Vereinskasse habe man dann noch Schokolade gekauft, so Christian Kolb, um damit 75 Ostertüten zu befüllen. Am Samstagvormittag fuhren die Männer der Freiwilligen Feuerwehr ihre Pakete aus, um ihre Osterüberraschung an ukrainische Kinder selbst zu übergeben. Für die Feuerwehrler Ehrensache: "Wir sind eine Hilfsorganisation. Wir helfen Menschen in Not. Das ist unsere Aufgabe hier", sagt der geschäftsführende Vorsitzende des Feuerwehrvereins.