Überraschender Wechsel an der Spitze der Uni Passau

Entscheidungen sollen dezentralisiert werden

Ulrich Bartosch wolle Entscheidungen dezentralisieren und den wissenschaftlichen Diskurs pflegen. Ein Versprechen, das offenbar gut ankam. Zumal zuvor Carola Jungwirth genau wegen ihres Führungsstils stark kritisiert worden war. Studierendenvertreter und Professoren hatten sich bei Entscheidungen zu wenig eingebunden gefühlt.

Wie das Stimmverhältnis innerhalb des 20-köpfigen Gremiums aussah, ist nicht bekannt. Zur Wahl war auch die Passauer Kulturwissenschaftlerin Ursula Reutner gestanden. Carola Jungwirth wird ihr Amt zum 31. März 2020 niederlegen. Ulrich Bartosch übernimmt am 1. April. Seine Amtszeit beträgt sechs Jahre.

Studium in Regensburg, Promotion in Frankfurt am Main

Der gebürtige Regensburger Ulrich Bartosch (59) ist seit 2000 Professor für Pädagogik an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Als Gastprofessor lehrte er an der Leuphana Universität Lüneburg und an der FH Kiel. Er studierte an der Universität Regensburg und promovierte in Frankfurt am Main. Ulrich Bartosch ist auch Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler. Er war unter anderem Mitglied im deutschen Bologna-Expertenteam des DAAD.