vor 13 Minuten

Ein Herz für Hunde: Jean-Claude Juncker in Vilseck

Überraschung in der Oberpfalz: Der Präsident der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker, war am Wochenende in Vilseck zu Gast. Der Grund war offenbar privat: Seine Frau holte einen Hund ab, den eine Hundenothilfe in Spanien gerettet hatte.