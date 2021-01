Übermittlungsprobleme bei Corona-Zahlen: Nürnberg bleibt Hotspot

Die Stadt Nürnberg hat erneut gemeldet, dass es keine aktuellen Zahlen zu den Corona-Infektionen gibt. Es gebe Probleme bei der Übermittlung der täglichen Corona-Zahlen – möglicherweise zwischen dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen und dem Robert-Koch-Institut in Berlin.

Stadt Nürnberg prüft wiederholt Corona-Zahlen

Vor gut einer Woche hatte die Stadt Nürnberg noch ein Problem mit der Software. Die Daten konnten nicht übermittelt werden. Doch das ist laut Gesundheitsreferentin Britta Walthelm (Grüne) inzwischen behoben. Die Daten würden jeden Tag noch einmal nachgeprüft: "Und dann schicken wir es raus. Dann gab es keine Fehlermeldungen mehr", sagte Britta Walthelm BR24.

Von Nürnberg nach Erlangen dann nach Berlin

Die Nürnberger Daten werden anschließend zum Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) nach Erlangen übermittelt. Die Landesbehörde versichert jedoch, dass es bei ihr keine Probleme gebe. Diese würden wohl erst in der Datenübertragung zum Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin auftreten. Dort arbeite man an einer Lösung, heißt es vom RKI.

Beschränkungen in Nürnberg bleiben bestehen

Die Probleme bei der Datenübermittlung haben letztendlich aber keine Auswirkungen auf die Beschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie in Nürnberg. Die Maßnahmen würden erst gelockert, wenn mindestens an sieben Tagen hintereinander der Inzidenzwert von 200 unterschritten werde, erklärt Nürnbergs Gesundheitsreferentin Britta Walthelm. Dies würde aber die Stadt entscheiden.

15-Kilometer-Radius für Nürnberger bleibt

Sieben Tag mit einem Inzidenzwert unter 200: Danach sieht es derzeit in Nürnberg noch nicht aus. Deshalb gilt für die Nürnbergerinnen und Nürnberger weiterhin die Regel, dass sie sich für Ausflüge außerhalb der Stadtgrenze nur in einem Radius von 15 Kilometern bewegen dürfen. Die Nürnberger müssen auf Lockerungen wohl noch warten.