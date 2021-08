Übermalte Regenbögen in Würzburg: Polizei ermittelt

In der Nacht auf Montag haben Unbekannte zwei Regenbögen – Zeichen der LGBTIQ*-Community – in der Würzburger Innenstadt übermalt. Die Stadt Würzburg stellte daraufhin Strafanzeige. Seit Mittwoch ermittelt die Polizeiinspektion Würzburg Stadt nun in alle Richtungen. Wie Martin Meilhammer, Pressesprecher bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt, dem Bayerischen Rundfunk sagte, sind bislang noch keine Hinweise eingegangen. Meilhammer zufolge liegt in diesem Fall der Tatbestand der gemeinschädlichen Sachbeschädigung vor.

Entscheidend, aus welchen Motiven die Regenbögen übermalt wurden

Sollten ein oder mehrere Täter ermittelt werden, wird die Staatsanwaltschaft genau überprüfen, aus welchen Motiven die Regenbögen übermalt worden sind. Die Stadt Würzburg selbst hatte je einen Regenbogen gegenüber des Neumünsters und in der Hofstraße aufbringen lassen, um Vielfalt zu symbolisieren. Würzburg will damit ein Zeichen der Solidarität setzen, da in der Stadt zahlreiche Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans- und intersexuelle Menschen leben, die sich der LGBTIQ*-Community zugehörig fühlen. LGBTIQ steht hierbei für Lesbian, Gay, Bisexual, Transexuell/Transgender, Intersexual und Queer. Die Regenbögen wurden mit grauer Lackfarbe übermalt. Mitarbeitern der Stadt gelang es nicht, die graue Farbe vollständig zu entfernen.

Gedenken an Opfer von Hanau ebenfalls übermalt

In Würzburg ist es bereits der zweite Fall, dass ein sichtbares Statement der Stadt übermalt worden ist. Ende Juni war das Gedenkgraffiti für die Getöteten des Anschlags von Hanau an der Würzburger Straßenbahnhaltestelle Dallenbergbad übermalt worden. Die dort angebrachten Schriftzüge und Portraits der Opfer wurden mit weißer beziehungsweise schwarzer Farbe abgedeckt. Das inoffizielle Mahnmal war erst Anfang Juni angefertigt worden. Auch hier ermittelt die Polizei.