Überlebenswichtig: Gepanzerte Krankenwagen für die Ukraine

Der begehrte Wagen steht in Memmingen, bei einem Autohändler für Rettungstechnik. Entdeckt haben sie ihn im Internet.

"Es ist ein Krankenwagen, voll ausgestattet für die Notfall-Versorgung und auch die Wiederbelebung von Schwerverletzten, die darin sogar über längere Strecken transportiert werden können", erklärt der Arzt Taras Berezhanskyy, der als Chirurg in Altötting arbeitet und sich ehrenamtlich für die Ukrainische Ärztevereinigung in Deutschland engagiert.

Dringend benötigt: Rettungswagen für die Ukraine

Er will sich das Auto beim Händler anschauen, zusammen mit dem Kfz-Mechaniker Vitali Artsemenka. Mit dabei sind auch der Medizinstudent Evgeny Logunov, Tetyana Lenda und Larissa Margolina vom Landshuter Verein "Weles". Alle hoffen, dass das Fahrzeug die Erwartungen erfüllt. Wenn ja, wollen sie es kaufen und schnellstmöglich in die Ukraine bringen, wo Rettungswagen dringend benötigt werden.

Jeden Tag gehen grauenhafte Bilder vom Krieg in der Ukraine um die Welt. Minen, Granaten, Bomben - täglich schlägt der Krieg neue Wunden, bei Soldaten und Zivilisten. Straßen und Gebäude, auch Krankenhäuser, werden offenbar systematisch zerstört. Die medizinische Versorgung von Verletzten wird immer schwieriger.

Unterstützung aus Bayern für den Schutz von Medizinern in der Ukraine

Auch Solomiia und Roman Moroz unterstützen die "Ukrainische Ärztevereinigung in Deutschland". Das ukrainische Ehepaar hat sich in München kennen und lieben gelernt. Im Juli erwarten sie ihr zweites Kind. Solomiia sammelt trotzdem noch unermüdlich Geld- und Sachspenden für die medizinische Versorgung in der Ukraine. Es werden Arzneimittel, Verbandsmaterial, medizinisches Gerät und vieles mehr benötigt. Bei der Versorgung schwerer Verletzungen durch Raketen und Minen im Krieg zähle jede Minute, sagt Solomiia Moroz. Doch genauso wichtig sei, dass die Mediziner und ihre Teams selbst geschützt werden.

"Wir hatten Fälle, dass Ärzte bei der Versorgung von Verwundeten starben. Deswegen haben wir eine Aktion gestartet mit dem Ziel, gepanzerte Krankenwagen in Deutschland zu kaufen." Solomiia Moroz Ukrainische Ärztevereinigung Deutschland, medizinische Fachangestellte

Solche Spezial-Fahrzeuge sind sehr teuer und auch nicht einfach zu finden. Aber bei der ukrainischen Ärztevereinigung hoffen sie auf einen glücklichen Zufall.

Spendenaktion im niederbayerischen Pocking

So wie im niederbayerischen Pocking. Dort rief der Frauenarzt Detlev Werner zu einer Spendenaktion auf, nachdem er in TV-Berichten gesehen hatte, dass Krankenhäuser bombardiert wurden und Frauen in U-Bahnstationen entbinden mussten. Er wollte etwas tun. Und die Resonanz war überwältigend. Mehrere Ultraschallgeräte für die Untersuchung schwangerer Frauen wurden gespendet, von der Kreisklinik Pocking, anderen Kliniken und Arztpraxen. Bei der Übergabe ist auch der Passauer Landrat Raimund Kneidinger mit dabei.

Freiwillige verpacken Ultraschallgeräte für die Ukraine

Die empfindlichen Diagnostikgeräte müssen nun für den Transport in die Ukraine sorgfältig verpackt werden. Das übernimmt eine kleine Gruppe freiwilliger Helfer in Vaterstetten. Insgesamt verladen sie fast zwei Tonnen medizinische Ausrüstung in einen Transporter, der bis unters Dach gefüllt ist. Neben Ärzten helfen auch Medizinstudenten mit, Ingenieure, Techniker, Angestellte. Alle haben persönliche Gründe, warum sie sich hier engagieren.

Der Programmierer Igor Clukas verbrachte einen Radurlaub in der Ukraine und hat dort viele Freunde gewonnen. Er schildert, wie er nach der russischen Invasion tagelang nicht schlafen konnte, sich hilflos gefühlt habe, auf Demos ging in München und überlegte, was er machen könne. Dann hatte er die Idee, Abbindesysteme zum Blutstillen zu besorgen. Diese sind teuer und werden dringend gebraucht. Mittlerweile stellt er schon sein sechstes Hilfspaket zusammen.

Deutscher Pass garantiert Ein- und Ausreise aus der Ukraine

Den Bus mit den medizinischen Hilfsgütern fährt Jurko Salabay von Bayern in die Ukraine. Eintausend Kilometer liegen vor ihm. Der Deutsch-Ukrainer ist alleine mit seiner wertvollen Fracht unterwegs. Strapazen, die er auf sich nimmt, weil die Ukraine seine Heimat ist, wo er geboren sei. Er könne doch nicht untätig zuschauen.

Dank seines deutschen Passes kann Jurko Salabay mit dem Bus die ukrainische Grenze ohne Probleme passieren und wieder nach Deutschland einreisen. Ukrainische Männer im wehrpflichtigen Alter dürfen dagegen das Land nicht verlassen.

Diskussionen über Waffenlieferungen – medizinische Hilfe nur ein Randthema

In Deutschland und in Europa wird viel über Waffenlieferungen diskutiert. Die medizinische Unterstützung für die Ukraine ist dagegen ein Randthema. Dabei gibt es im Krieg jeden Tag neue Opfer, die ärztlich versorgt werden müssen. Doch die Ressourcen sind mehr als knapp. Was geliefert wird, ist schnell verbraucht. Und oft geraten Rettungswagen unter Beschuss, bleiben auf zerstörten Straßen auf der Strecke.

Krankenwagen auf dem Prüfstand

In Memmingen überprüft Mechaniker Vitali Artsemenka den angebotenen Krankenwagen. 100.000 Kilometer hat dieser auf dem Tacho. Unter dem Wagen entdeckt der Kfz-Experte: Der Antrieb verliert Öl. Aber - alles halb so schlimm, meint er: Das könne man reparieren!

Taras Berezhanskyy, der Chirurg und Evgeny Logunov, der Medizinstudent, inspizieren währenddessen die Innen-Ausstattung des Sankas. Per Video-Call ziehen sie noch einen Notarzt-Kollegen zu Rate. Das Fazit ist positiv:

"Es sind gute Tragen für den Transport und verschiedene Schienen drin. In diesem Krankenwagen kann man bis zu fünf Leichtverletzte und zwei bis drei Schwerverletzte versorgen und transportieren.“ Taras Berezhanskyy, Ukrainische Ärztevereinigung Deutschland

Wunsch und Wirklichkeit: gepanzerte Krankenwagen

Schließlich wendet sich Taras Berezhanskyy noch mit einem speziellen Anliegen an den Autohändler: Ob er auch einen "Sanitätspanzer" besorgen könne? Gerhard Ritter, Händler für Rettungstechnik, antwortet: Der Preis solcher gepanzerter Krankenwagen läge auch gebraucht noch zwischen 300.000 und 400.000 Euro, mehr als das Zehnfache dessen, was ein herkömmlicher Sanka kostet. Und er gibt zu bedenken, dass auch ein gepanzertes Auto unter Beschuss geraten und zerstört werden könne, und dann wäre der materielle Schaden immens.

Hoffen auf die ukrainische Diaspora

Taras Berezhanskyy, der hinter dem Lenkrad des gerade gekauften Krankenwagen Platz genommen hat, ist dennoch zuversichtlich: "Wenn die ukrainische Diaspora sich weltweit daran beteiligt, werden wir es gemeinsam stemmen. Und die ganze Welt hilft der Ukraine. Deswegen bin ich ganz sicher: Wir schaffen das! Und das nächste Mal sitze ich dann in einem gepanzerten Krankenwagen am Steuer!"