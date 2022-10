Überlebender des Nürnberger NSU-Anschlags fordert Anerkennung

Am 23. Juni 1999 ändert sich das Leben von Mehmet O. in nur einer einzigen Sekunde. Als er in seiner neu eröffneten Kneipe "Sonnenschein" in der Nähe des Nürnberger Hauptbahnhofs eine Taschenlampe anknipst, die er beim Reinigen auf der Herrentoilette entdeckt hat, wird er durch die Wucht der Explosion bis vor die Tür geschleudert. Er überlebt den Anschlag nur, weil die Rohrbombe nicht voll zündet.

Lange Jahre quälende Unklarheit für Mehmet O.

Noch viele Jahre danach lebt Mehmet O. in Angst, weil er nicht weiß, wer ihm nach dem Leben trachtet: "Lange Zeit haben die Behörden mich beschuldigt, obwohl ich das Opfer war. Ich habe mein Vertrauen in den Staat verloren", sagt er, als er kürzlich vor dem NSU-Untersuchungsausschuss in München als Zeuge geladen war.

Denn es waren die Rechtsterroristen des "Nationalsozialistischen Untergrunds", die den Deutschtürken mutmaßlich töten wollten. Das stellte sich jedoch erst im Jahr 2013 heraus, im Münchner Prozess gegen Beate Zschäpe und weitere Angeklagte. Einer von ihnen sagte aus, dass der Taschenlampenanschlag vom NSU begangen worden sei, aber nicht wie geplant funktioniert habe.

Anschlagsopfer fordert finanzielle Wiedergutmachung

Der heute 42-jährige frühere Gastwirt kämpft, seit er 2018 vom gemeinsamen Rechercheteam der Nürnberger Nachrichten und des Bayerischen Rundfunks die Hintergründe erfahren hat, um Anerkennung als Opfer. Und er fordert eine finanzielle Wiedergutmachung. "Bislang wurde Mehmet O. als Überlebender des NSU-Terrors missachtet", stellt Patrycja Kowalska auf Anfrage des Rechercheteams fest. Sie arbeitet bei der Beratungsstelle für Betroffene rechter Gewalt in Bayern.

Erstmals hört politisches Gremium Anschlagsopfer O. an

Jahrelang litt Mehmet O. unter Angstzuständen, seine Heimatstadt Nürnberg hat er längst verlassen. "Meine Psyche kann mir niemand mehr zurückgeben. Meine Jugend kann man mir nicht mehr zurückgeben", sagt O. vor dem Untersuchungsausschuss. Das berührt viele der Abgeordneten. "Während der Sitzung konnte ich Mehmet O. deutlich anmerken, wie wichtig ihm dieser Moment ist!", sagt hinterher Ausschussmitglied Cemal Bozoglu von den Grünen. Nach mehr als 20 Jahren habe O. endlich die Gelegenheit bekommen, seine Geschichte vor einem politischen Gremium zu erzählen.

Mehmet O. will ebenfalls auf Mahnmal verzeichnet sein

Auch der Nürnberger SPD-Landtagsabgeordnete Arif Taşdelen ist beeindruckt. Der Sprecher seiner Fraktion für Integrationspolitik hat sich nun mit einem Schreiben an Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) gewandt. In dem Brief bittet Taşdelen darum, einem Wunsch von Mehmet O. nachzukommen: Dessen Name möge am Mahnmal für die Opfer der NSU-Gewalttaten am Kartäusertor eingraviert werden. Denn O. sei "das erste Opfer der NSU-Mordserie" gewesen, argumentiert Taşdelen.

Stadt Nürnberg rät: "Den Wunsch überlegt angehen"

Doch so einfach dürfte es nicht werden, dem Ansinnen nachzukommen. Martina Mittenhuber, die Leiterin des Menschenrechtsbüros der Stadt, könne die Wünsche gut nachvollziehen, sagt sie. Es sei zu lange in die falsche Richtung ermittelt worden. Dennoch müsse man die Sache nun "überlegt angehen". In Absprache mit Oberbürgermeister König wolle man Mehmet O. einladen und seine Bedürfnisse im direkten Gespräch klären. Zudem weist Mittenhuber darauf hin, dass der Text auf der Stele am Kartäuser-Tor mit allen sieben Städten abgestimmt worden sei, in denen die Terrorzelle insgesamt zehn Menschen ermordet hat.

Was ist mit Überlebenden des NSU-Anschlags von Köln?

Die Säule trägt über den Namen der Toten den Hinweis: "Wir sagen: Nie wieder!". Wolle man nun Mehmet O. hinzufügen, müsse man abklären, ob die Opfer des Kölner Nagelbombenanschlags von 2004, der ebenfalls vom NSU verübt worden ist, nicht auch auf der Gedenkstele berücksichtigt werden müssten. Ein weiteres Problem: Mit welchem Namen möchte Mehmet O. dort verzeichnet werden? Der 42-Jährige heißt in Wirklichkeit anders. Mehmet O. ist der Name, den ihm das BR/NN-Rechercheteam gegeben hat, um seine Identität zu schützen. Denn der oder die Helfer der Terrorzelle, die seine Kneipe ausgekundschaftet haben, sind heute noch auf freiem Fuß.

All diese Fragen kann Mehmet O. bald direkt mit dem Oberbürgermeister und dem Menschenrechtsbüro in Nürnberg erläutern, sagt Martina Mittenhuber. Die Einladung an ihn sei unterwegs.