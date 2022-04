Überlastung: Bayreuther Tafel nimmt keine Neukunden mehr an

Es ist einfach nicht mehr zu schaffen. Zu dieser Einsicht ist der Vorstand der Bayreuther Tafel jetzt in einer Krisensitzung gekommen und hat sich deshalb zu einer, wie es hieß, "schmerzhaften Entscheidung" durchgerungen. Ab sofort werden keine Neukunden mehr angenommen. Die Maßnahme sei vorläufig befristet bis zum 17. Mai, teilte der Verein mit. Und ein Schritt, den man das erste Mal in der 15-jährigen Vereinsgeschichte habe gehen müssen.

Grenzen der Leistungsfähigkeit überschritten

„In den letzten Wochen hatten wir einen nie dagewesenen Ansturm von Neukunden“, wird die Vorsitzende der Tafel, Ingrid Heinritzi-Martin, in der Mitteilung zitiert. Inzwischen habe man die Grenzen der Leistungsfähigkeit überschritten. Niemandem im Vorstand sei der Entschluss, keinen Neukunden mehr anzunehmen, leicht gefallen - doch man müsse auch auf die Gesundheit der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer achten.

Ehrenamtliche versorgen mehr als 600 Menschen täglich

Nach Angaben der Bayreuther Tafel wurden bei der Ausgabe am vergangenen Mittwoch mehr als 260 Kundenausweise gezählt. Im Januar habe die Zahl an einem durchschnittlichen Ausgabetag noch bei 160 gelegen. Pro Kundenausweis werden laut Tafel durchschnittlich 2,4 Personen bedient. Demnach versorgen die Ehrenamtlichen aktuell wohl mehr als 600 Menschen täglich mit günstigen Lebensmitteln.

Bestandskunden werden weiter bedient

Als Gründe für den Aufnahmestopp führte der Verein das zurückgegangene Angebot an Lebensmitteln, das sprunghaft gestiegene Kundenaufkommen sowie eine dünne Personaldecke an. Die Tafel betonte, dass die Regelung nur für Neukunden gilt. Bestandskunden würden bedient wie bisher. Nach dem 17. Mai werde man neu entscheiden, so Heinritzi-Martin: "Danach werden wir sehen, ob sich die Situation soweit entspannt hat, dass wir wieder wie gewohnt auch neue Kundinnen und Kunden aufnehmen können."