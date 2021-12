Überlastung: Bayerns Kinderärzte am Limit

In Bayerns Kinderarztpraxen könnte es bald ein Versorgungsloch geben. Zwar gilt der Freistaat offiziell als überversorgt mit Kinderärztinnen und -ärzten. Das ändert aber nichts daran, dass in vielen Praxen jede Menge Überstunden anfallen. Viele Medizinerinnen und Mediziner sind überlastet und ihre Wartezimmer platzen aus allen Nähten.

Kinderärzte arbeiten zehn Stunden und mehr am Tag

Zum Beispiel Guido Judex. Er ist Kinderarzt in Regensburg, seine Praxisgemeinschaft versorgt rund 6.000 Kinder im Quartal, mehrere hundert am Tag. Unter zehn Stunden kommen er und seine Kolleginnen nicht aus der Praxis - oft wird es 22 Uhr abends, bis er nachhause kommt, sagt der 47-Jährige - zuzüglich Bereitschaften für Notfälle an Wochenenden und Feiertagen. Wenn er hört, dass es angeblich zu viele Kinderärzte in Bayern gibt, kann er nur schmunzeln.

Tatsächlich hat Bayern überdurchschnittlich viele Kinderärzte, so steht es im Versorgungsatlas der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB): In 67 von 79 Planungsbereichen liegt demnach der Versorgungsgrad bei über 100 Prozent, zum Teil signifikant höher. Garmisch-Partenkirchen beispielsweise bildet mit einem Versorgungsgrad von beinahe 194 Prozent die Spitze.

Auch die Stadt Regensburg ist mit 137 Prozent mehr als gut versorgt – zumindest auf dem Papier: 18 Kinderärzte sind hier für rund 22.000 Kinder und Jugendliche zuständig. Laut Versorgungsatlas der KVB bräuchte es in Regensburg sogar nur 15 Ärzte, um eine ausreichende Versorgung zu gewährleisten.

Theorie und Praxis klaffen auseinander

Doch die Realität sieht anders aus: Die Kinderärzte arbeiten mehr als sechzig Stunden pro Woche, vor den Praxen bilden sich lange Schlangen, und Eltern werden wegen Aufnahmestopps mit Neugeborenen abgewiesen. Wie aber kann es sein, dass Theorie und Praxis derart eklatant auseinanderklaffen?

Wie viele Kinderärzte eine Region braucht, bestimmt der "Gemeinsame Bundesausschuss" (G-BA) in Berlin. Der G-BA ist ein Selbstverwaltungs-Gremium, das von der Bundesregierung beauftragt ist und dem auch Ärzte angehören. Die Bedarfsplanung des G-BA richtet sich nach verschiedenen Kriterien, zum Beispiel nach der Einwohnerzahl, der Geburtenrate, ob es sich um eine Stadt- oder Landpraxis handelt sowie nach der Morbidität, also wie häufig die für den Praxistyp relevanten Krankheiten auftreten.

Kinder brauchen mehr Geduld und Beratung

Gesundheitsexpertin Christine Haubrich von den Landtags-Grünen kritisiert dieses System, weil soziologische Faktoren kaum bei der Bedarfsplanung berücksichtigt würden. Zum Beispiel, dass Kinderärzte wesentlich mehr Geduld aufbringen müssen. Wenn man etwa einem Kind Blut abnehme, dauere das länger als bei einem Erwachsenen. Dieser Arbeits- und Zeitaufwand sollte auch honoriert werden, so Haubrich.

Dominik Ewald, der Vorsitzende des bayerischen Landesverbandes der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ), ergänzt, dass auch der elterliche Beratungsbedarf immer aufwendiger werde. Kinder würden übergewichtiger, der Medienkonsum nehme zu, es gebe mehr Migranten mit Sprachbarrieren, mehr Vorsorgeuntersuchungen und mehr zu behandelnde Krankheiten wie ADHS, Allergien oder Asthma.

In Bayern könnten bald viele Kinderärzte fehlen

Das bestätigt auch Kinderarzt Guido Judex aus Regensburg: Bei einem Schrei-Baby zum Beispiel könne er zwar nach wenigen Minuten feststellen, dass dem Kind organisch nichts fehlt. Aus Erfahrung weiß er aber, dass solche Eltern eine intensive Familienberatung brauchen. Denn ein Schrei-Baby sei sehr belastend für sie und könne im Zweifel sogar zu Kindsmisshandlung führen.

Haubrich, Ewald und Judex warnen: Wenn sich am Arbeitsaufwand der Kinderärzte nichts ändere, steuere Bayern auf eine Versorgungslücke zu. Denn der Nachwuchs, der zu über 70 Prozent aus Frauen bestehe, sei nicht mehr bereit, eine eigene Praxis zu eröffnen, um dann jeden Tag rund zwölf Stunden zu arbeiten. Gleichzeitig seien sehr viele der aktiven Kinderärzte über 60 Jahre und hören bald auf.

G-BA erkennt erhöhten Aufwand teilweise an

Wie komplex so eine Bedarfsberechnung ist, zeigt ein Blick in die Richtlinien. Dennoch hat der G-BA 2019 den Bedarf neu ausgelotet und bundesweit 401 zusätzliche Niederlassungsmöglichkeiten geschaffen. Davon habe Bayern laut Gesundheitsministerium sogar "überproportional profitiert", da ein Viertel davon auf bayerische Kinder- und Jugendärzte entfielen.

Zudem hat der G-BA anerkannt, dass der Arbeitsumfang der Kinder- und Jugendärzte zugenommen hat - beispielsweise durch Ansteckungen in Kitas. Deshalb hat der G-BA hier das Versorgungsniveau um 15 Prozent angehoben.

Arztgruppen dürfen nicht ungleich behandelt werden

Die Bedarfsgerechtigkeit soll alle fünf Jahre neu bewertet werden, teilt das bayerische Gesundheitsministerium dem BR mit. Sozioökologische Faktoren allerdings könne der G-BA nicht berücksichtigen und stützt sich dabei auf ein Gutachten der LMU München. Dort heißt es, es drohe eine "Ungleichbehandlung von Arztgruppen".

Grundsätzlich gilt: Bekommt man innerhalb von vier Wochen keinen Termin in "zumutbarer Entfernung", hat man in der Regel über die Terminservicestelle der KVB Anspruch auf einen ambulanten Termin im Krankenhaus.

Viele Ärzte wollen angestellt sein: Lösung könnte "MVZ" sein

Haubrich, Ewald und Judex sind überzeugt, dass sich die Versorgungsstruktur in Bayern ändern muss. Beispielsweise schlagen sie vor, mehr Gemeinschaftspraxen oder medizinische Versorgungszentren (MVZ) einzurichten. Denn der Trend gehe dahin, dass sich immer mehr Ärzte anstellen lassen wollen oder gemeinschaftliche Praxen betreiben. So können sie Dienste und Arbeitszeiten besser einteilen, erklärt Haubrich.

Mehr solcher Zentren fordert auch die gesundheitspolitische Sprecherin der Landtags-SPD, Ruth Waldmann. Sie warnt aber vor investorengeführten MVZs, bei denen kaufmännische Kriterien vor medizinischen stünden. Da sei die Gefahr groß, dass teure Behandlungen und teure Diagnostika vorgeschlagen würden, um mehr Rendite zu erzielen.

Praxen und Kliniken sollen intensiver zusammenarbeiten

Laut Waldmann könnte man mit MVZs den ambulanten und stationären Sektor besser verzahnen, also zum Beispiel im MVZ kleinere OPs durchführen. Durch MVZs würde auch das Pflegepersonal in Krankenhäusern entlastet, wenn medizinische Behandlung tagsüber ambulant stattfindet und Patienten danach zu Hause schlafen.

Waldmann ist überzeugt, dass die medizinische Versorgung in Bayern besser würde, wenn Praxen und Krankenhäuser mehr zusammenarbeiten. Denn auch die Kinderärzte in den Krankenhäusern seien extrem überlastet. Die Gesundheitspolitikerin weiß von kranken und zum Teil schwer kranken Kindern, die abgewiesen werden, weil man sie nicht aufnehmen kann. "Das möchte man in einem reichen Land wie Bayern nicht glauben", sagt Ruth Waldmann.

BayernSPD fordert bessere Finanzierung

Zudem fordert Waldmann die Abschaffung des Fallpauschalen-Systems in Kliniken, nach dem die Ärzte fallbezogen vergütet werden. Sie dürfen sich also zum Beispiel nur dann für ein Kind länger Zeit nehmen, wenn es schwer krank ist, nicht aber, wenn es bockig ist. Darum müsse die Kindermedizin gesondert finanziert werden.

Tatsächlich setzt auch die künftige Ampel-Regierung auf eine sektorenübergreifende Versorgung mit MVZs und will Praxen und Krankenhäuser mit Zusatzpauschalen besser finanzieren.