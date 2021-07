Überlastete Familien: "Corona hat alles zum Überlaufen gebracht"

Ein verschütteter Saft am Esstisch reicht manchmal schon, um als Vater oder Mutter auszuflippen. Das kennt jeder, wenn die Nerven blank liegen. Niemand macht das mit Absicht, doch Stress und Konflikte können zu Übersprunghandlungen führen. Seit Beginn der Pandemie hat sich die Lage in vielen Familien verschärft - durch Homeschooling, räumliche Enge, Finanznot, psychische Probleme, Überlastung. Kinder, Jugendliche und Eltern leiden dadurch. Laut einer BR-Umfrage unter 30 bayerischen Jugendämtern ist der Bedarf bei Beratungsstellen deutlich gestiegen.

Eine Alleinerziehende: "Es war furchtbar!"

Wir haben lange nach Familien gesucht, die uns erzählen, wie es ihnen seit der Pandemie geht. Die meisten trauten sich nicht, aus Angst und Scham. Dagegen hat Ulrike Aschenbrenner das Bedürfnis zu reden. Die alleinerziehende Mutter von zwei Kindern möchte ihre Geschichte erzählen, um anderen zu zeigen: Ihr seid nicht alleine. Es geht vielen Familien schlecht seit der Pandemie.

Noch immer gibt es Momente, da ist die 38-Jährige wütend und verzweifelt zugleich. Ulrike Aschenbrenner muss seit Jahren den Alltag alleine meistern: den Vollzeitjob als Teamleiterin, die Kinder im Alter von acht und zwölf Jahren, den Haushalt, die Schule, die Finanzen. Es gebe viel Stress und Streit, erzählt die Mutter aus Furth im Wald im Landkreis Cham. "Es gab zu Hause richtige Kämpfe, wir haben sehr viel gestritten. Ob das nun Kleinigkeiten waren, dass sie die Playstation ausschalten sollten oder nicht raus durften, weil erst die Hausaufgaben erledigt werden mussten. Es war schon schwierig."

Mutter holte sich Hilfe in der Beratungsstelle

Nach vielen Streitereien und Konflikten konnte die Alleinerziehende aus Furth im Wald im Landkreis Cham nicht mehr. Sie holte sich und ihren Söhnen Hilfe in der Erziehungsberatungsstelle der katholischen Jugendfürsorge in Cham. Dank der regelmäßigen Gespräche und Tipps ging es der kleinen Familie schon etwas besser. Dann kam Corona. "Das war eine Explosion! Es war furchtbar! Das hat alles, was schon vorher da war, zum kompletten Überlaufen gebracht," erzählt die zierliche blonde Frau, die so tough wirkt.

"Corona hat alles noch viel schlimmer gemacht"

Jeder in der Familie habe mit sich zu kämpfen gehabt, berichtet Ulrike Aschenbrenner weiter. Sie selbst und ihre Söhne hätten sich gefragt: Was kommt jetzt bloß auf uns zu? Die Schule war plötzlich zu. Ihre Firma machte zu. Die Mutter musste in Kurzarbeit gehen. "Man wusste überhaupt nicht, mit der Situation umzugehen. Auch für die Kinder war das alles neu. Die haben mich umso mehr gebraucht. Aber ich konnte dann teilweise nicht. Wir waren alle emotional sehr an einer Grenze. Es war schlimm."

Zu wenig Personal in den Beratungsstellen

So wie Ulrike Aschenbrenner und ihren Söhnen geht es vielen Familien und Alleinerziehenden in Bayern. Mütter, Väter, Kinder und Jugendliche seien seit Corona stark belastet, sagt Psychologe Hermann Scheuerer-Englisch von den Erziehungsberatungsstellen der katholischen Jugendfürsorge in der Diözese Regensburg. Seit knapp einem Jahr ist der Beratungsbedarf deutlich gestiegen. Die Wartezeiten sind länger geworden. Mussten vor Corona Familien zwei Wochen auf einen Platz warten, seien es jetzt bis zu sechs Wochen, so Scheuerer-Englisch. Außerdem seien die Gespräche intensiver geworden. "Normalerweise kommen Familien im Schnitt so acht bis zehn Mal. In der Zeit haben wir viele Dinge besprochen. Momentan nehmen wir eine größere Problemdichte wahr. Auch der Wunsch nach häufigeren Terminen ist da," so der Regensburger Erziehungsberater.

BR-Umfrage bei bayerischen Jugendämtern: Mehr Beratungsbedarf

Aktuell gibt es in Bayern 180 Erziehungsberatungsstellen für Kinder, Jugendliche und Eltern. Pädagogen, Psychologen und anderes Fachpersonal bieten kostenlos und niederschwellig Gespräche an. Der Freistaat unterstützt die Beratungsstellen finanziell.

Viele können aber der enormen Nachfrage von überlasteten Familien nicht gerecht werden. Das bestätigen auch bayerische Jugendämter auf BR-Anfrage. Allein das Münchner Sozialreferat verzeichnet einen Anstieg der Anmeldungen bei den Erziehungsberatungsstellen von bis zu 20 Prozent. Der Bedarf sei deutlich gestiegen, schreibt auch das Zentrum Bayern Familie und Soziales dem BR. Zudem warnen Beratungsstellen: Nur weil es immer mehr Lockerungen gebe, seien die Probleme der Familien nicht vom Tisch. Hinzukommt: Die Wartezeit auf einen Platz ist aktuell lang.

Freistaat plant Ausbau der Beratungsstellen bis 2022

Das zuständige bayerische Familienministerium Caroline Trautner (CSU) kennt das Problem und will die Beratungsstellen personell stärken. Außerdem sollen weitere Außenstellen aufgebaut werden, um näher zu den Menschen zu kommen. "Deswegen wollen wir die Erziehungsberatungsstellen unterstützen. Wir werden sie personell aufstocken. Es werden nochmal 90 Stellen zusätzlich bis 2022 geschaffen. Und wir werden gerade im Bereich der aufsuchenden Erziehungsberatung draufsatteln, weil es ist ganz wichtig, dass wir ein niederschwelliges Angebot haben und die Leute da abholen, wo sie sind." So sollen die Erziehungsberater noch mehr vor Ort sein: an Kitas, Schulen, in Jugendzentren und Frauenhäusern.

Corona hat Wunden hinterlassen

Noch immer gehen Ulrike Aschenbrenner und ihre Söhne in die Beratungsstelle in Cham. Denn trotz der Corona-Lockerungen sind auch ihre Probleme nicht verschwunden. "Die alten Probleme sind noch da. Man hat sich zerstritten, es sind Wunden da. Bei jedem. Und auch Ängste. Nur weil jetzt gelockert wird. Es bleibt die Angst: Was kommt jetzt als nächstes, passiert das noch einmal?" Bei Familie Aschenbrenner herrscht immer noch ein totales Gefühlschaos. Es wird also noch dauern, bis die Wunden der Alleinerziehenden aus Furth im Wald und ihrer Kinder tatsächlich geheilt sind. Dafür brauchen sie Hilfe von der Beratungsstelle.