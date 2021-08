Überlastete Ämter und gefrustete Bürger in Nürnberg

"Kein freier Termin verfügbar" – in keinem der Bürgerämter der Stadt Nürnberg. Das zeigt die Online-Buchungsseite der Stadt an. Es hapert bei der Terminvergabe und das seit Monaten. Erst nach wiederholtem Neuladen der Seite erscheint ein freier Termin – allerdings ist dieser erst in knapp drei Monaten. Viele Nürnberger, die einen neuen Personalausweis oder Reisepass brauchen, sind von der Terminbuchung genervt.

Einlass in Amt wegen der Corona-Pandemie begrenzt

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie ist der Einlass in die Ämter begrenzt – so auch im Bürgeramt Mitte in der Nürnberger Innenstadt. Maximal 50 Personen gleichzeitig dürfen in das Gebäude rein, erklärt der Leiter der Bürgerdienste, Udo Uebersohn. "Das können wir nur über die Termine gewährleisten, sonst hätten wir Tumulte vor der Tür", sagt Uebersohn. 600 Termine schafft das Bürgeramt Mitte pro Tag. Zum Vergleich: Vor der Pandemie waren es mehr als 800. Jeden Tag werden auch noch kurzfristig Termine auf der Online-Seite freigeschalten, so Uebersohn. Dringende Fälle können sich zudem telefonisch beim Servicecenter der Stadt melden, die das Anliegen an das Bürgeramt Mitte weiterleiten.

Anträge per Post möglich

Für einige Anliegen können die Bürger die Formulare zumindest daheim ausfüllen und per Post schicken. Zum Beispiel, wenn jemand nach Nürnberg gezogen ist und sich in der Stadt anmelden muss. Um die Adresse auf dem Personalausweis zu ändern, ist ein Gang zum Amt aber weiter nötig – aber ohne Termin möglich. Fehlerhaft ausgefüllte Formulare verzögern aber häufig die Bearbeitung. "Wir müssen das Formular wieder zurückschicken. Aus Datenschutzgründen dürfen wir nicht per E-Mail oder telefonisch fehlende Daten nachfragen", sagt Uebersohn.

Ausweitung des Online-Angebotes geplant

Verbesserungen erhofft sich der Leiter der Abteilung Bürgerdienste in Zukunft durch die Digitalisierung und durch mehr Online-Angebote. Gerne würde er die An- und Ummeldung auch als digitalen Service anbieten. In Hamburg läuft dazu derzeit ein Pilotprojekt. Ist dies erfolgreich, könnten auch andere Bürgerämter es übernehmen. Dazu müsse sich die Gesetzeslage noch ändern. Denn bislang muss die Person, die sich an- oder ummelden möchte, per Gesetz persönlich erscheinen.