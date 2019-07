Überladener Smart bei Leupoldsgrün aus dem Verkehr gezogen

Den voll bepackten Pkw hat die Verkehrspolizei Hof am Montag auf einem Parkplatz an der A9 im oberfränkischen Leupoldsgrün kontrolliert und dem Fahrer die Weiterreise verboten. Das Kleinfahrzeug, Typ Smart, war mit einer Kühlbox und weiteren Haushaltsgegenständen vollgestopft, so dass der 52 Jahre alte Fahrer gerade noch hinter dem Steuer Platz hatte.

Pkw war weder zugelassen noch versichert

Der Mann aus Litauen konnte keinen Führerschein vorweisen. Außerdem war sein Auto seit Monaten nicht mehr für den Verkehr zugelassen, noch war es versichert. Die Beamten verweigerten dem Autofahrer die Weiterreise. Er muss mit einer Anzeige rechnen.