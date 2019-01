Übergriffe auf Personal zwingen Klinikum Nürnberg zum Handeln

Unter anderem soll deshalb der Sicherheitsdienst am Klinikum Nürnberg auf sieben Tage die Woche rund um die Uhr ausgeweitet werden, sagte Klinikum-Sprecher Bernd Siebler dem Bayerischen Rundfunk. Im vergangenen Jahr sei es im Nürnberger Klinikum zu 458 registrierten Übergriffen gekommen, das ist über ein Drittel mehr als noch im Vorjahr. Die Klinikleitung hat deshalb ein umfangreiches Sicherheitskonzept beschlossen.

Externer Sicherheitsdienst und Deeskalationstraining

Zur Ausweitung des Sicherheitsdienstes kommen noch weitere Maßnahmen hinzu. Dies sind ein erweitertes Personen-Notruf-System, eine Verstärkung der Videoüberwachung kritischer Bereiche und eine Anpassung der Schließung des Hauses, so Siebler.

Das Klinikum Nürnberg sei vor mehr als vier Jahren schon bundesweit als eines der ersten Krankenhäuser mit dem Thema Übergriffe gegen Mitarbeiter an die Öffentlichkeit gegangen und habe seitdem umfangreiche Maßnahmen in diesem Bereich ergriffen: Darunter seien beispielsweise die Beauftragung eines Sicherheitsdienstes an beiden Standorten sowie die Durchführung eines Deeskalationstrainings für die Mitarbeiter. Die Gesamtkosten für die Maßnahmen zum Schutz der Mitarbeitenden betragen knapp eine Million Euro.