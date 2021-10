Übergriffe auf Kinder in bayerischen SOS-Kinderdörfern

Die Vorwürfe wiegen schwer: In zwei Kinderdorf-Familien soll es zu sexuellem Missbrauch gekommen sein, zu körperlicher und seelischer Gewalt. Das geht aus einem Bericht des Missbrauchsexperten und Münchner Sozialwissenschaftlers Heiner Keupp hervor. Er hatte die Vorwürfe von kindeswohlgefährdenden Grenzüberschreitungen in einer der Einrichtungen untersucht. Um welche es sich dabei handelt, ist nicht bekannt. Auch in Kinderheimen im Bistum Augsburg war es zu Missbrauch gekommen.

Staatsanwaltschaft Augsburg ermittelt gegen zwei Mütter

Wie die Deutsche Presseagentur (dpa) mit Bezug auf diesen Bericht meldet, sollen zwei frühere Kinderdorf-Mütter beispielsweise beim gemeinsamen Duschen oder im Hinblick auf Hygienemaßnahmen, die Schamgrenzen der Kinder verletzt haben. Wie Andreas Dobler von der Staatsanwaltschaft Augsburg dem Bayerischen Rundfunk bestätigte, liegt eine konkrete Anzeige vor. Die Ermittlungen zu den genannten Vorwürfen laufen. Zu weiteren Einzelheiten wollte sich Dobler nicht äußern.

Machtanspruch und zu wenig Kontrolle

Ehemalige Bewohner hatten sich im Jahr 2020 an die interne Anlaufstelle der Hilfsorganisation gewandt und die beiden Kinderdorf-Mütter beschuldigt. Wie die Katholische Nachrichten-Agentur (KNA) mit Bezug auf den Keupp-Bericht meldet, seien die pädagogischen Standards und Kinderschutzmaßnahmen des Trägervereins nicht gegen die beiden Frauen durchzusetzen gewesen. Diese hätten aus der Gründungsidee der Organisation, die stark auf eine Autonomie der Kinderdorf-Mütter gesetzt habe, einen Machtanspruch abgeleitet und diesen autoritär behauptet. Zudem seien sie unzureichend kontrolliert zu worden, heißt es.

SOS-Kinderdorf-Vorstand hat sich bei Betroffenen entschuldigt

Im Bericht von Heiner Keupp heißt es, dass es in der nicht näher genannten Einrichtung ab den frühen 2000er Jahren bis 2015 zu den Übergriffen gekommen sei. Laut dpa habe sich der Vorstand des SOS-Kinderdorf-Vereins bei den Betroffenen inzwischen entschuldigt. Die Vorstandsvorsitzende, Sabina Schutter, wird mit den Worten zitiert: "Ich bedauere zutiefst, dass den uns anvertrauten Kindern Leid widerfahren ist."

Verein will neue Stelle für mehr Kinderschutz schaffen

Der Kinderdorf-Verein will der Meldung zufolge aus den Vorwürfen Konsequenzen ziehen. Geplant sei demnach eine neue Stelle für Kinderschutz schaffen, die beim Vorstand angesiedelt ist. Sie soll Fachkräfte dabei unterstützen, verbindliche Standards umzusetzen. Außerdem soll die interne Meldestelle eine Hotline für akute Anliegen bekommen.

Unrecht gegen Kinder bundesweit aufklären

Um umfassend Unrechtshandlungen gegen Kinder aufklären zu können, schlägt Missbrauchs-Experte Heiner Keupp einen bundesweiten Aufruf an ehemalige Kinderdorfbewohner vor sowie die Beauftragung einer unabhängigen Aufarbeitungskommission mit einer entsprechenden Studie.

SOS-Kinderdorf beherbergt in 137 Ländern 65.000 Kinder. Laut dem jüngsten Jahresbericht beliefen sich die Einnahmen aus Spenden und staatlichen Hilfsgeldern im Jahr 2019 auf 1,4 Milliarden Euro.