Überfüllte Wanderwege: Nationalpark appelliert an Wanderer

Nachdem auch am Wochenende wieder viele Menschen in den Bayerischen Wald gekommen sind, appelliert die Nationalparkverwaltung jetzt an Wanderer und Ausflügler, auch auf den Berggipfeln und auf den Wanderwegen die Abstandsregeln einzuhalten.

Schlange stehen auf dem Gipfel

"Wir möchten Euch dringend darum bitten, Rücksicht auf andere zu nehmen", postete die Nationalparkverwaltung am Montag auf Facebook. "Die derzeitige Situation an den Wochenenden ist in Zeiten der Corona-Pandemie besorgniserregend." Am Sonntag sei es auf manchen Berggipfeln teils so voll gewesen, dass es für Besucher schwierig war, die Corona-Hygieneregeln einzuhalten. So sollen Wanderer auf den letzten Metern vor dem Gipfel teilweise Schlange gestanden haben.

Völlig überfüllte Parkplätze

Probleme gab es auch auf den Hauptparkplätzen im Nationalpark, aber auch bei einigen kleineren Parkplätzen. Sie waren vor allem im Bereich der Berge Lusen und Rachel sowie an den Ausgangspunkten für die Schachtenwanderungen schon am frühen Sonntagvormittag mit Autos "völlig überfüllt", so die Nationalpark-Ranger. Auch da sei es schwierig, die Corona-Regeln einzuhalten. Probleme gab es auch mit Autos, die in Forststraßen oder entlang der Straßen parkten.

Die Nationalparkverwaltung bittet Wanderer außerdem ausdrücklich darum, auf den markierten Wegen zu bleiben, also nicht kreuz und quer durch die Wälder zu laufen - letzteres aus Naturschutzgründen.