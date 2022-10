> Überfüllte Parkplätze im Nationalparkzentrum Bayerischer Wald

Überfüllte Parkplätze im Nationalparkzentrum Bayerischer Wald

Das schöne Wetter lockt die Menschen noch einmal für Ausflüge in die Natur. Das Nationalparkzentrum Bayerischer Wald ist eine beliebte Adresse - so beliebt, dass jetzt die Parkplätze überfüllt sind. Was die Nationalparkverwaltung jetzt empfiehlt.