Überfüllte Notaufnahmen: Fränkische Kliniken schlagen Alarm

"Allgemeines Unwohlsein, Husten, Schnupfen, Heiserkeit – das sind alles Fälle, die eigentlich keiner Behandlung durch die Notaufnahme bedürfen", sagt Thomas Meyer, Ärtzlicher Direktor am Anregiomed-Klinikum in Ansbach. Dennoch kämen jeden Tag Menschen mit gesundheitlichen Problemen wie diesen direkt hier in der Notaufnahme an. "Das sind Patienten, die beispielsweise wegen einem Insektenstich die Notaufnahme aufsuchen oder mit Kopf-, Rücken- oder Gelenkschmerzen, die teilwiese schon seit Wochen bestehen."

Wegen ausbleibender Periode in die Notaufnahme

Zuletzt sei eine Mutter mit ihrer 16-jährigen Tochter hier angekommen: Die Periode der Jugendlichen sei ausgeblieben, deshalb sei man nun in der Notaufnahme. "Bagatellerkrankungen" nennt Anregiomed diese Fälle, die zuletzt immer häufiger wurden. Nun schlägt die Klinik Alarm: Man sei an der Kapazitätsgrenze. Immer wieder kommt es vor, so Meyer, dass echte Notfälle, die mit dem Rettungsdienst am Klinikum ankommen an eine andere Klinik vermittelt werden müssen.

Rund 60 Prozent sind "Bagatellerkrankungen"

Eine Analyse der Anregiomed-Kliniken hat ergeben, dass rund 60 Prozent derjenigen, die hier in der Notaufnahme eine Behandlung suchen, mit einer solchen Bagatellerkrankung auftauchen. "Wir müssen uns klar machen, dass die Notaufnahme eines Krankenhauses dazu da ist, Patienten, die in Not sind – also wo Gefahr für Leib und Leben besteht – aufzunehmen", betont Anregiomed-Vorstand Gerhard Sontheimer. Durch die Patientinnen und Patienten mit Bagatellerkrankungen steigt der Aufwand für die Mitarbeitenden der Klinik nun aber enorm. Denn auch wenn laut Sontheimer mehr als 70 Prozent der Menschen werden wieder nach Hause geschickt werden, bündle die Abklärung der Erkrankung, die Aufklärung und die Abweisung der Menschen unnötig Kapazitäten.

Verständnis bei abgewiesenen Patienten fehlt häufig

Und auch nicht jeder, der hier in der Notaufnahme auftaucht, lässt sich so einfach wieder abweisen: "Es gibt sehr viele Patienten, die keinerlei Verständnis dafür haben, das heißt, es kommt auch häufig zu Auseinandersetzungen und Wortwechseln mit Patienten", so Klinik-Chef Sontheimer. Und auch finanziell werden die Patientinnen und Patienten mit Bagatellerkrankungen für die Klinik ein Problem. Denn in der Notaufnahme erhält die Klinik Pauschalen, mit der sie laut Sontheimer durch die Mehrbelastung aktuell nicht einmal die Hälfte ihrer Kosten decken kann.