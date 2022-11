Überfüllt und unzuverlässig: Probleme mit Schulbussen in Bayern

Kommt er oder kommt er nicht und wenn ja, kommt er dann pünktlich? Diese Frage stellen sich aktuell viele Schüler im Landkreis Fürth an den Schulen in Langenzenn und Cadolzburg. Seit rund einem Jahr gibt es hier Probleme mit den Bussen, die die Kinder und Jugendlichen aus vielen kleinen Orten im Landkreis zu ihren Schulen fahren. Bisher gab es hier extra Schulbusse von ortsansässigen Unternehmen, die die Schüler transportiert haben. Seit einem Jahr kümmert sich ein Unternehmen aus Unterfranken darum. Seitdem gebe es Probleme, berichten einige Eltern und Schüler.

Verspätungen im Schulbusverkehr im Landkreis Fürth

Nele geht auf die Realschule in Langenzenn. Rund zehn Kilometer Schulweg fährt sie regelmäßig mit dem Bus. Dieser sei öfters verspätet, es sei auch schon vorgekommen, dass der Busfahrer sie nach dem Weg gefragt habe. Inzwischen seien diese Probleme etwas besser, aber eben nach wie vor da, sagt die Schülerin. Auch Nadine von Hase, die im Elternbeirat der Grundschule Langenzenn sitzt, kennt diese Probleme und ärgert sich. Seit rund einem Jahr versuche man zu erreichen, dass der Verkehr mit den Bussen zuverlässiger laufe, aber viel passiert sei bisher nicht, schimpft sie. Trotz Kontakts mit dem Bürgermeister von Langenzenn und dem Landkreis Fürth.

"Gerade in der Früh, wenn alle Schüler gleichzeitig in die Schulen müssen, sind die Busse immer noch zu voll. Die Routen werden von den Busfahrern teilweise nicht gefahren, wie sie es sollten." Nadine von Hase, Elternbeirat Grundschule Langenzenn

Ähnlich sieht das Till Standke, Vater von zwei Kindern, die sowohl in Langenzenn als auch in Cadolzburg zur Schule gehen. Dass es gewisse Probleme bei der Umstellung mit einem neuen Unternehmen gebe, dafür habe er Verständnis. Nicht aber, wenn die Probleme mehrere Monate dauerten.

Schulbus in den öffentlichen Nahverkehr integriert

Bisher gab es für die Schüler extra Schulbusse, die von Ort zu Ort gefahren sind. Einige davon gibt es nach wie vor. Zu Beginn des Jahres 2022 wurden viele Schulbusse aber in den ÖPNV integriert und damit in den normalen Linienverkehr aufgenommen. Der Landkreis hatte die Vergabe neu ausgeschrieben.

Seit 2022 kümmert sich das Unternehmen "Lyst-Reisen" aus dem unterfränkischen Zellingen um den Linienverkehr und damit auch um viele Schüler. 27 Busse und rund 30 Fahrer bedienen neun Linien im Landkreis, erzählt Stefan Leyding, Geschäftsführer des Unternehmens. Einige Kritikpunkte der Eltern und Schüler kennt er. Es habe zu Beginn Chaos gegeben, das gebe er zu. Inzwischen würde es aber laufen und seine Fahrer sowie seine Disposition würden einen guten Job machen.

Wie alle in seiner Branche habe auch er damit zu kämpfen, Busfahrer zu finden. Dennoch habe er Fahrer, auch aus dem Landkreis, im Einsatz und zahle übertariflich. Seine Busse seien alle modern und verfügten über besondere Systeme, die GPS-gestützt seien, mit denen auch nachweisbar sei, dass die Routen eingehalten und die Busse pünktlich an den Haltestellen angekommen seien. Zu Beginn habe es Probleme mit einem System gegeben, das den Fahrern unter anderem die Route und Haltepunkte anzeigt, so Lyding. Jetzt laufe dieses System aber.

Landkreis Fürth will Probleme prüfen

Doch die Probleme scheinen, geht es nach den Aussagen einiger Eltern, nicht behoben. Beim Landkreis Fürth ist die Problematik mit dem Busverkehr bekannt. Man stehe schon länger im engen Austausch mit den Eltern und dem Busunternehmen, erzählt Franziska Hofmeister, Abteilungsleiterin für Mobilität beim Landratsamt Fürth.

So wurden auch anlassbezogene Kontrollen bei den Buslinien durchgeführt. Mitarbeitende seien zudem in den Bussen mitgefahren, um "präventiv" Probleme zu erkennen. Würde sich nun zeitnah keine Verbesserung beim Linienverkehr einstellen, schwerwiegende Probleme nicht behoben, müsse man notfalls als "Ultima Ratio" die Prüfung einer Kündigung vornehmen, so Hofmeister. Sie hofft aber, dass man einvernehmliche Lösungen finden kann.

Probleme mit Schulbussen kein Einzelfall

Nicht nur im Landkreis Fürth, auch in anderen Landkreisen gibt es Probleme mit den Schulbussen. "Also ganz zuverlässig fährt der Bus nicht", berichtet etwa die elfjährige Marlene aus dem Landkreis Ebersberg. Einmal sei der Bus einfach an der Haltestelle vorbeigefahren. "Und bei der zweiten Bushaltestelle fährt er auch erst vorbei, bis einer dann sagt: 'Moment, da musst du stehen bleiben, wir müssen hier aussteigen.'" Mitten auf der Straße habe der Busfahrer dann angehalten, erzählt Marlene.

Ähnliche Probleme kennt auch die achtjährige Veronika aus Gauting im Landkreis Starnberg: Vierzigmal sei der Schulbus im vergangenen Jahr entweder ausgefallen, an den Kindern vorbeigefahren, habe sie an der falschen Haltestelle rausgelassen - oder der Fahrer wusste den Weg nicht. Dabei ist per Gesetz festgeschrieben, dass Schulkinder wie Marlene oder Veronika kostenfrei und sicher zur Schule kommen.

Elternverband: "Kompromisse erarbeiten"

Melanie Plevka, Vorsitzende des Landeselternverbands Bayerischer Realschulen, kann bestätigen, dass sich in einigen Regionen in Bayern Elternbeiräte mit Problemen bei den Schulbussen beschäftigen. Sie rät betroffenen Eltern dringend, im Kontakt mit den Trägern zu bleiben und Kompromisse zu erarbeiten. Schuldzuweisungen seien fehl am Platz, es ginge darum, Lösungen zu finden. Oft seien es auch wirtschaftliche Gründe, die die Kommunen bei der Vergabe von Aufträgen beachten müssten.

Wirtschaftlich dürfe nicht mit dem "billigsten" Angebot verwechselt werden, heißt es vom Bayerischen Landkreistag. In Bayern gelte für alle privaten Busunternehmen und deren Fahrer ein allgemeinverbindlicher Tarifvertrag. Das bedeute, alle Betriebe müssten tarifliche Löhne zahlen.

Grundproblem Fachkräftemangel

Stephan Rabl vom Verband der Omnibusunternehmer sieht vor allem den Fachkräftemangel als eines der Grundprobleme, warum auch Schulbusse zum Teil unzuverlässig fahren. Bayernweit würden derzeit etwa 2.000 Fahrer fehlen. Bereits jetzt müssten aufgrund des Mangels Linien gekürzt oder schlimmstenfalls ganz gestrichen werden. Man müsste auch bei der Ausbildung der Busfahrer ansetzen und diese reformieren, schlägt Rabl vor. Während der Busführerschein in Deutschland 12.000 Euro koste, sei er in Österreich rund zwei Drittel günstiger. Der Grund dafür: Vieles doppele sich in der deutschen Ausbildung.

Klar ist, für die Eltern im Landkreis Fürth und in weiteren Landkreisen in Bayern sind solche Infos wohl ein schwacher Trost. Sie wünschen sich vor allem eines: Dass ihre Kinder in Zukunft sicher und zuverlässig zur Schule gebracht und auch wieder abgeholt werden.