Bundespolizei räumt überfüllte Regionalbahn

Auf dem Weg von Salzburg nach München mussten einige Fahrgäste am Montag die Regionalbahn in Freilassing verlassen, das bestätigte die Bayerische Regiobahn auf Nachfrage des BR. Der Zug startete demnach um 16.15 Uhr in Salzburg. In Freilassing stiegen wie üblich Bundespolizisten ein, um Grenzkontrollen durchzuführen.

Bundespolizisten kamen für Grenzkontrollen nicht durch

Allerdings sei der Zug so überfüllt gewesen, dass die Beamten nicht durchgekommen seien. Die Polizisten hätten deshalb den Zug teilweise evakuiert. Einige Fahrgäste mussten laut Regiobahn in Freilassing aussteigen und auf die nächste Verbindung Richtung München warten.

Züge voller durch 9-Euro-Ticket und Ferienverkehr

Seit dem 9-Euro-Ticket sei es in Zügen merklich voller, voller auch als vor Beginn der Pandemie, so die Sprecherin. So extrem sei es aber noch nie gewesen. Bisher habe man lediglich hin und wieder Fahrradfahrer zurücklassen müssen, weil im Zug dafür nicht mehr genügend Platz gewesen sei. Die Auslastung der Züge spitze sich aber immer mehr zu.

Bahn rät: Kernzeiten meiden

In Österreich seien nun auch Ferien, deshalb sei mit erhöhtem Aufkommen zu rechnen. Für die Regiobahn sei es sehr schwer vorher abzuschätzen, wie viele Menschen mit den Regionalzügen fahren wollen, eine Platzreservierung gebe es nicht. Für Fahrgäste hat die Sprecherin lediglich folgenden Tipp: Kernzeiten meiden.