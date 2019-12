Überfallene Frau ist Zeugin in Prozess gegen Rechtsextremisten

Eine Zeugin, die am Dienstag in einem Prozess gegen Neonazis aussagen sollte, wurde am Vortag von zwei Männern in ihrer Wohnung in München überfallen und eingeschüchtert.

Gewürgt und bedroht

Die beiden Männer läuteten laut Polizei um sieben Uhr früh bei der Frau an der Tür, drängten in die Wohnung und sollen sie geschlagen und gewürgt haben. Bevor sie flüchteten, sprühten sie eine Drohung auf eine Zimmerwand. Die Frau verständigte die Polizei, bei einer ärztlichen Untersuchung wurden bei ihr Würgemale festgestellt.

Rechtsextremist wegen Körperverletzung angeklagt

Die Frau sollte am Dienstag außerhalb Münchens in einem Gerichtsverfahren gegen einen Rechtsextremisten als Zeugin aussagen. Der Mann ist wegen Körperverletzung angeklagt. Die Gerichtsverhandlung wurde erst einmal auf unbestimmte Zeit vertagt.

Nach dem Überfall in der Wohnung bestätigte die Generalstaatsanwaltschaft München gestern auf BR-Anfrage Ermittlungen gegen Unbekannt unter anderem wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Staatsschutz der Polizei ermittelt

Die Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus hat ein Verfahren eingeleitet und die Staatsschutzabteilung des Münchner Polizeipräsidiums mit den Ermittlungen beauftragt. Konkrete Hinweise auf die Täter liegen im Moment noch nicht vor.