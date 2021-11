Überfall in Selb: Fahndung nach bewaffnetem Mann

Kurz vor Ladenschluss hat ein bewaffneter Mann einen Supermarkt in der Schillerstraße in Selb überfallen. Mit einem Messer und einem Elektroschocker in der Hand forderte er Geld aus der Kasse und erbeutete einen dreistelligen Betrag. Anschließend suchte der circa 20 bis 25 Jahre alte Mann über den Parkplatz das Weite.

Polizei sucht mit Hochdruck nach Täter in Selb

Die Polizei fahndet derzeit nach dem Flüchtigen und bittet um Hinweise an das Polizeipräsidium Oberfranken in Bayreuth oder jede andere Dienststelle. Der Täter trug dunkle Hose, Jacke und Mütze sowie eine blaue Mund-Nasen-Maske.