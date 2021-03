Überfall in Parkbucht: Unbekannte rauben Autofahrer aus

Ein Autofahrer ist in einer Parkbucht an der B533 bei Schöfweg im Kreis Freyung-Grafenau ausgeraubt worden. Wie die Polizei mitteilt, waren es zwei Täter. Sie konnten mit einem dreistelligen Betrag flüchten.

Täter flüchteten vermutlich mit einem Auto

Der 51-Jährige Autofahrer wollte am Donnerstagmorgen in einer Parkbucht zwischen den Ortschaften Freundorf und Rohrstetten eine Pause einlegen. Als er sein Fahrzeug verlassen hatte, griff ihn ein Mann an und schlug auf ihn ein. Ein Zweiter entwendete währenddessen aus dem Auto einen dreistelligen Eurobetrag. Anschließend flüchteten die beiden Männer, laut Polizei vermutlich mit einem Auto.

Personenbeschreibung nur von einem Mann

Einer der beiden Täter war 30 bis 40 Jahre alt, schlank, bekleidet mit einer dunklen Jogginghose, dunkler Jacke, weißen Turnschuhen und dunklem Mund-Nasen-Schutz. Er sprach gebrochen deutsch. Vom zweiten Mann liegt keine Beschreibung vor.