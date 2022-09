Überfall im Fürther Drogen-Milieu: Angeklagte entschuldigen sich

Auf diese Sätze hatte das Opfer gewartet. Der heute 40 Jahre alte Mann hat nach einem Überfall fast sein Augenlicht verloren. Er habe auf dem linken Auge nur noch eine Sehkraft von vier Prozent, sagt er. Deshalb war es ihm wichtig, dass sich die beiden Angeklagten entschuldigt haben. "Wie lange sie in den Knast müssen, ist nicht so wichtig". Das mache sein Auge nicht mehr gesund, sagt der 40-Jährige. Er habe sich gewünscht, dass die beiden dazu stehen, dass sie einen schlimmen Fehler gemacht hätten.

Die Entschuldung nahm er an. Einer der Angeklagten, ein 28 Jahre alter Mann, räumt gleich am ersten Verhandlungstag am Landgericht Nürnberg-Fürth die Tat ein. Der zweite Angeklagte, ein 29 Jahre alter Mann, will sich nach Angaben seiner Verteidigerin am nächsten Verhandlungstag zur Tat äußern.

Schläge in Fürther Grünanlage

Die beiden Männer hatten am Tag der Tat vor ziemlich genau zwei Jahren zusammen mit dem späteren Opfer Schnaps, Bier und Drogen konsumiert. Danach kam es zu einer kurzen Auseinandersetzung am Rand einer Grünanlage in der Fürther Südstadt. Die drei Männer saßen auf einer niedrigen Steinmauer. Sie wollten dort gemeinsam Drogen zu sich nehmen. "Plötzlich bekam ich von links und rechts eine Faust", erinnert sich das Opfer an die Schläge. Er war nach eigenen Angaben damals drogensüchtig und konsumierte unter anderem regelmäßig Crystal Meth.

Fast das Augenlicht verloren

Das Opfer saß zwischen beiden Angeklagten und fiel nach den Schlägen von der Steinbank, die keine Lehne hatte, zu Boden. Anschließend soll ihm einer der Angeklagten gegen den Kopf getreten haben. "Wer das war, daran kann ich mich nicht mehr erinnern", sagt der 40-Jährige. Durch den Tritt wurde dessen linkes Auge stark geschädigt. Wegen des fast vollständigen Verlusts der Sehkraft könne er seinen Beruf als Barkeeper nicht mehr ausüben und bekomme auch keinen Führerschein, erklärt der Mann in der Verhandlung.

Mutter wusste Bescheid

Nachdem er zu Boden gegangen war, hätten die Angeklagten auch noch seinen Geldbeutel, sein Handy und ein Tütchen mit Drogen gefordert, das er bei sich hatte. Dann suchten die beiden das Weite. Einige Wochen nach der Tat rief einer der Angeklagten bei seiner Mutter an. Er sagte, dass er einen schlimmen Fehler gemacht habe, stellte sich aber nicht der Polizei. Dies bestätigt die Mutter im Zeugenstand.

Späte Ermittlungen

Auch das Opfer war zunächst nicht zur Polizei gegangen. Dies sei gegen den Ehrenkodex in der Fürther Drogenszene gewesen. Erst nach einer Therapie entschloss er sich, die Tat anzuzeigen. Deshalb konnten die Ermittlungen erst spät aufgenommen werden. Dabei setzte die Polizei auch auf eine öffentliche Fahndung in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ungelöst". Nach der Sendung hatten die Ermittler den entscheidenden Hinweis auf die beiden Männer bekommen, die daraufhin festgenommen wurden.