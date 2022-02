Überfall auf Taxifahrer in Eggenfelden: Täter flüchtig

In Eggenfelden hat in der Nacht auf Dienstag ein Unbekannter einen Taxifahrer ausgeraubt. Wie die Polizei auf BR-Anfrage mitteilt, bedrohte der Täter den Taxifahrer mit einem Messer und erbeutete so dessen Geldbörse.

Fahndung bisher erfolglos

Wieviel Geld sich darin befand, will die Polizei zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen. Danach lief der Mann weg. Trotz Großfahndung samt Hubschrauber konnte der Räuber bisher nicht gefunden werden. Der Taxifahrer blieb unverletzt.