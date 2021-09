Überfall auf Taxifahrer in Bayreuth: Verdächtiger festgenommen

Die Polizei hat am Mittwochnachmittag einen 30-Jährigen in Erlangen festgenommen. Am Donnerstagmorgen erging der Untersuchungshaftbefehl wegen schweren Raubs gegen den Mann.

Taxifahrer in Bayreuth mit Schusswaffe ausgeraubt: Täter floh mit Beute

Am Dienstagmorgen war in Bayreuth ein 54 Jahre alter Taxifahrer von einem Unbekannten mit vorgehaltener Schusswaffe ausgeraubt worden. Der Täter entkam mit der Beute.

Tatverdächtiger in Erlangen festgenommen

Mehrere Polizeistreifen, Personensuchhunde und ein Polizeihubschrauber fahndeten nach dem Mann. Es gelang der Kriminalpolizei, einen Tatverdächtigen zu ermitteln und in seiner Wohnung in Erlangen festzunehmen. Der Beschuldigte befindet sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt.