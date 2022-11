Artikel mit Audio-Inhalten

Überfall auf Tankstelle: Polizei fahndet nach Motorradfahrer

In Schwarzenbach an der Saale hat am Donnerstagabend ein mit Sturmhaube bekleideter Motorradfahrer versucht eine Tankstelle auszurauben. Der Mann bedrohte eine Angestellte mit einer Waffe und konnte flüchten - allerdings ohne Beute.