Überfall auf Tankstelle in Pfaffenhofen

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord betrat der Mann am Mittwoch gegen 19 Uhr die Tankstelle an der Äußeren Moosburger Straße in Pfaffenhofen, überwältigte die Angestellte und flüchtete anschließend.

Hubschrauber im Einsatz - Täter auf der Flucht

Eine Kundin fand die Frau und alarmierte die Polizei. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt. Der Unbekannte ist nach wie vor flüchtig. Die Ingolstädter Kripo hat die Ermittlungen übernommen.

Keine genaue Täterbeschreibung

Es gibt bislang weder Angaben zur möglichen Beute noch kann der Täter genau beschrieben werden. Details will die Polizei im Laufe des Vormittags bekannt geben. Nach Auskunft eines Sprechers des Polizeipräsidiums blieb die Angestellte unverletzt.