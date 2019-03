Überfall auf Supermarkt in Gaimersheim

Maskiert und mit einer Waffe in der Hand hat ein bislang unbekannter Mann am Samstagabend eine Lidl-Filiale in Gaimersheim im Landkreis Eichstätt überfallen. Laut Polizei hatte der Unbekannte kurz vor Ladenschluss den Discountermarkt betreten und einen Angestellten mit einem etwa 30 Zentimeter langen Messer bedroht. Der Mitarbeiter händigte dem Räuber den gesamten Kasseninhalt aus. Dieser steckte die rund 1.000 Euro Bargeld in eine mitgebrachte weiße Stofftasche und flüchtete.

Mutmaßlicher Täter ist noch immer auf der Flucht

Die Polizei leitete mit mehreren Streifenfahrzeugen und einem Hubschrauber sofort eine Fahndung ein - diese blieb jedoch erfolglos. Daher bitten die Ermittler jetzt um Zeugenhinweise: Der Flüchtige soll etwa 20 Jahre alt sein, schlank, 170 cm groß und spricht hochdeutsch.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt prüft derzeit, ob es einen Zusammenhang mit drei zurückliegenden Raubüberfällen auf Tankstellen in der Region gibt.