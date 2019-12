Überfall auf Seniorin vor Gericht

Den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zufolge, hat der Mann im August 2018 die damals 88-Jährige in ihre Wohnung geschubst, als sie gerade ihre Einkäufe nach Hause brachte. In der Wohnung bedrohte der Mann sie dann mit einem etwa 30 Zentimeter langen Messer und forderte Bargeld.

An Armen und Beinen gefesselt

Anschließend soll er die Seniorin mit Kabelbindern und Paketklebeband an einen Stuhl gefesselt haben. Danach soll er die Wohnung nach Geld abgesucht haben und mit einer Beute von 106 Euro geflüchtet sein. Beim Verlassen der Wohnung habe er wohl noch gedroht, wieder zu kommen. Die Frau lebe deswegen weiterhin in ständiger Angst, so die Staatsanwaltschaft. Der Frau gelang es schließlich, sich selbst zu befreien. Für den Prozess sind zwei Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil wird am kommenden Donnerstag (12.12.19) erwartet.