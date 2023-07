Überfall auf Restaurant: Unbekannter beraubt Personal und Gäste

Die Gäste genossen in einem Restaurant in der Östlichen Stadtmauerstraße in Erlangen gerade ihr Abendessen, als plötzlich ein Mann das Lokal betrat – mit einer schwarzen Maske im Gesicht und einer Schusswaffe in der Hand. Sowohl von den Angestellten als auch von den anwesenden Gästen forderte er Bargeld. Anschließend verließ er das Restaurant und rannte in Richtung Bohlenplatz davon.

Großaufgebot der Polizei sucht Räuber

Die Polizei suchte mit einem Großaufgebot nach dem Täter. Mehrere Streifen, ein Einsatzzug der zentralen Einsatzdienste Mittelfranken als auch das USK waren im Einsatz. Auch ein Hubschrauber der Bayerischen Bereitschaftspolizei und eine Streife der Diensthundestaffel suchte nach dem Mann. Bislang sei der Täter aber noch nicht festgenommen worden, bestätigte die Polizei heute Morgen.

Zeugen dringend gesucht

Der Mann wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 165 bis 170 Zentimeter groß, trug eine schwarze Hose, einen schwarzen Kapuzenpullover sowie eine schwarze Bauchtasche mit einem roten Emblem und weißer Schrift. Zudem sprach er den Angaben zufolge Englisch mit Akzent.

Die Erlanger Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter 0911-2112-3333 zu melden. Für die Polizei seien besonders jene Zeugen wichtig, die den Täter vor der Tat oder auf seiner Flucht durch Erlangen beobachtet haben, hieß es.