Überfall auf Regensburger Bankfiliale: Tatverdächtiger gefasst

Die Regensburger Kriminalpolizei hat am Samstagvormittag einen Mann im Regensburger Stadtnorden gefasst, der dort am Vortag eine Bankfiliale überfallen haben soll. Der 42-Jährige ließ sich widerstandslos festnehmen. Die Polizisten hatten nahe des Tatorts Anwohner befragt und ganz in der Nähe schließlich den Mann entdeckt, weil die Täterbeschreibung auf ihn zutraf.

Mit Stichwaffe Geld gefordert

Später konnten die Beamten an einem anderen Ort auch die Tatwaffe sicherstellen. Ein zunächst unbekannter, maskierter Täter war laut Polizei am Freitagnachmittag gegen 14.30 Uhr, mit einem Stichwerkzeug bewaffnet, in die Sparkassenfiliale im Norden von Regensburg gekommen.

Er habe Geld von den Angestellten gefordert, so Franziska Meinl, Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberpfalz, habe "dann aber recht schnell bemerkt, dass er dort kein Geld erbeuten kann und hat dann die Bankfiliale wieder verlassen".

Der Mann flüchtete ohne Beute zu Fuß. Ein größeres Polizeiaufgebot rückte an und fahndete nach dem Täter. Mehrere Dienststellen aus umliegenden Regionen seien an der Fahndung beteiligt gewesen, so Meinl.