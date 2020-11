Überfall auf Polizisten in München: Täter muss in Psychiatrie

Knapp ein Jahr nach der Messerattacke auf einen Polizisten am Münchner Hauptbahnhof muss der 24 Jahre alte Täter in die Psychiatrie. Das teilte das Landgericht München I mit. Der 24-Jährige hatte zugegeben, dem Polizisten im Dezember 2019 ein Küchenmesser von hinten in den Nacken gerammt zu haben. Vor Gericht gab er als Motive Hass auf Polizisten und pure Verzweiflung an. Er sagte auch, Stimmen hätten ihm befohlen, einen Polizisten anzugreifen.

Polizist musste notoperiert werden

Der Beamte wurde bei dem Angriff schwer verletzt. Er erlitt eine rund acht Zentimeter tiefe Wunde und musste notoperiert werden. Seit Mitte September sei er auf eigenen Wunsch wieder im Polizeidienst, allerdings nicht mehr auf Streife.

Das Urteil erging bereits am Donnerstag vergangene Woche und wurde nun vom Landgericht München I verkündet.