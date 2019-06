Überfall auf Lottoladen: Polizei nimmt verdächtiges Paar fest

Im Fall des Raubüberfalls auf einen Lottoladen in Regensburg hat die Polizei am Freitag zwei Tatverdächtige festgenommen. Das teilte die Polizei am Samstagabend mit.

Tatrelevante Beweismittel sichergestellt

Dringend Tatverdächtig sind ein 33-Jähriger und eine 27-Jährige aus Regensburg. Das Pärchen konnte im Umfeld ihrer Wohnung im Regensburger Stadtwesten vorläufig festgenommen werden. Eine Wohnungsdurchsuchung erhärtete laut Polizei den Verdacht, dass die beiden für den Überfall auf das Lottogeschäft am 18. Juni verantwortlich seien. Es wurden auch tatrelevante Beweismittel sichergestellt – so auch eine Schreckschusswaffe.

Die Staatsanwaltschaft hat Haftantrag gestellt. Ein Ermittlungsrichter erließ am Samstag Untersuchungshaft.

Am vergangenen Dienstag soll das Paar unter Vorhalt von Waffen das Lottogeschäft im Regensburger Westen überfallen haben. Sie erbeuteten mehrere Hundert Euro an Bargeld und Zigaretten.