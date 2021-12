Überfall auf Lieferwagen: Täter machten reiche Beute

Bei dem Überfall auf einen Lieferwagen vor zwei Wochen in Erlbach bei Bernhardswald im Landkreis Regensburg ist offenbar Beute im Wert eines sechsstelligen Betrags gestohlen worden. Das teilte die Polizei nun auf Nachfrage mit. Gezielte Fahndungen nach Tatverdächtigen oder gar Festnahmen habe es bisher aber noch nicht gegeben.

Mehrere Hinweise und Verpackungsmaterial

Nach einem ersten Zeugenaufruf liegen der Polizei inzwischen mehrere Hinweise vor, unter anderem zu aufgefundenem Verpackungsmaterial. Nun wird um Hinweise in folgendem Zeitraum gebeten: 2. Dezember 21.25 Uhr bis 5. Dezember 15 Uhr. Wer im Bereich der Gerhart-Hauptmann-Straße in Regenstauf ungewöhnliche Beobachtungen gemacht hat, soll sich an die Polizei wenden.

Maskierte Täter überfallen Kurier

Am 2. Dezember hatten drei maskierte Täter gegen 21.25 Uhr den Lieferwagen eines 55-Jährigen Kurierdienstfahrers in Erlbach geraubt, als dieser kurz nicht im Wagen war. Der 55-jährige blieb unverletzt. Nach Angaben der Polizei wurde das verlassene Fahrzeug etwas später am Abend in der Nähe entdeckt. Was genau in dem Lieferwagen transportiert oder gestohlen wurde, verrät die Polizei nicht.