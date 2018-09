Überfall auf Getränkemarkt in Marktheidenfeld

Laut Polizei ereignete sich der Überfall auf den Getränkemarkt in der Georg-Mayr-Straße zwischen 20.45 Uhr und 22.00 Uhr. Als ein Mitarbeiter des Getränkemarktes den Laden über den Hintereingang verlassen wollte, sei er plötzlich von zwei Maskierten angegriffen worden. Die Täter seien anschließend in den Laden eingedrungen und einige Zeit später in unbekannte Richtung geflüchtet. Als die Polizei am Tatort eintraf, stellten die Beamten plötzlich fest, dass es im Innenraum des Getränkemarktes brannte. Das Feuer wurde schnell gelöscht. Der Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf einige tausend Euro belaufen, so die Polizei.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Würzburger Kripo ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts des schweren Raubes und wegen Brandstiftung. Sie hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Beide Täter waren schwarz gekleidet, mit Sturmhauben maskiert und trugen Handschuhe. Ein Mann soll ca. 1,90 Meter und sein Komplize etwa 1,75 Meter groß sein. Wer am Dienstagabend im Umfeld des Getränkemarktes in der Georg-Mayr-Straße etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizei unter folgender Telefonnummer in Verbindung zu setzen: 0931/457-1732.