Vorgetäuschter Überfall auf Geldtransporter: Prozess beginnt

Vor dem Landgericht Regensburg muss sich ab Freitag der Fahrer eines Sicherheitsdienstes verantworten. Ihm wird vorgeworfen, während eines Halts bei einem Chamer Großmarkt über eine Million Euro aus dem Geldtransporter gestohlen zu haben. Dabei soll er von seiner Lebensgefährtin und deren Tochter unterstützt worden sein. Auch sie stehen vor Gericht.

Beute an Tochter der Lebensgefährtin übergeben

Als der Geldtransporter bei einem Chamer Großmarkt vorfuhr und stoppte, nutzte der nun angeklagte Fahrer die Chance: Während seine beiden Kollegen im Kassenbüro einen Geldkoffer abholen gingen, habe der Fahrer die mitangeklagte Tochter seiner Lebensgefährtin vorne in den Geldtransporter einsteigen lassen. Denn damit eine Person den Tresorraum des Fahrzeugs betreten kann, muss eine zweite Person bestimmte Knöpfe in der Fahrerkabine drücken.

In kurzer Zeit soll der Fahrer eine Million Euro zusammengepackt haben. Das Geld habe er anschließend der jungen Frau mitgegeben, die es dann zu ihrer Mutter gebracht haben soll, so der Vorwurf der Regensburger Staatsanwaltschaft.

Gegenüber Kollegen Raubüberfall vorgetäuscht

Gegenüber den zurückkommenden Kollegen hat der Mitarbeiter des Regensburger Sicherheitsdienstes schließlich angegeben, dass er Opfer eines Überfalls gewesen sei. Es folgte ein Großeinsatz der Polizei, samt Hubschrauber und Suchhunden. Tatverdächtige, auf die die Beschreibungen des Mannes gepasst hätten, konnten jedoch nicht gefunden werden.

Für die Staatsanwaltschaft stellte sich schnell heraus: Die Aussage des Mannes, er sei überfallen worden, war ein Täuschungsversuch – zumal der Mann eine geladene Waffe bei sich geführt hatte. Bei den Vernehmungen durch die Polizei soll sich der Mann in weitere Widersprüche verstrickt haben. So habe er nicht erklären können, warum bestimmte Sicherheitseinrichtungen am gepanzerten Fahrzeug nicht funktioniert haben.

In Wohnung hohen Geldbetrag gefunden

Bei anschließenden Wohnungsdurchsuchungen konnten zudem höhere Geldbeträge sichergestellt werden. Seit Ende April sitzen der Geldtransportfahrer und beide Komplizinnen in Untersuchungshaft. Alle drei müssen sich ab Freitag vor dem Regensburger Landgericht verantworten. Der Vorwurf: gemeinschaftlicher Diebstahl mit Waffen.