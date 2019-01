23.01.2019, 17:37 Uhr

Überfall an Haustüre - Großfahndung der Polizei

Mit einem Großaufgebot hat die Polizei am Mittwochmittag im Raum Sinzing in der Oberpfalz nach einem Gaunerpärchen gesucht. Das Duo hatte bei einem Mann an der Haustür gebettelt und ihm die Geldbörse geraubt.