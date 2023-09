Überfall am Geldautomat: Frau verfolgt Täter mit dem Rad

Schreck an einem Geldautomaten in Straubing: Am Donnerstagmorgen hat ein Mann eine 34-jährige Frau mit einem Messer bedroht und Geld von ihr gefordert. Das meldete das Polizeipräsidium Niederbayern am Freitag. Mit einem kleinen Betrag machte sich der Unbekannte aus dem Staub – doch das Opfer verfolgte ihn mit dem Rad.

Polizei fasst den Gesuchten nahe des Tatorts

Die Frau verständigte nach dem Überfall die Polizei und stieg aufs Fahrrad, um den mutmaßlichen Täter nicht aus den Augen zu verlieren. Ein paar Straßen weiter konnten die herbeigerufenen Streifen den Mann festnehmen. Laut Polizei handelt es sich um einen 47-Jährigen aus Straubing.

Nicht das einzige Opfer am Geldautomat

Die Ermittlungen der Kripo haben inzwischen ergeben, dass die 34-Jährige nicht das einzige Opfer war. Etwa eine halbe Stunde vor dem Überfall auf sie, bedrohte der Täter schon eine 68-Jährige an dem selben Automaten. Nachdem diese Frau aber kein Geld dabei hatte, ließ er von ihr ab.

Rat der Polizei: Sich nicht in Gefahr bringen

Beide Frauen blieben unverletzt. Der Beschuldigte wurde inzwischen am zuständigen Amtsgericht in Regensburg vorgeführt. Der Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl wegen des Verdachtes von Raubdelikten.

Ob die Frau mit der Verfolgung des Täters richtig gehandelt hat, sei dahingestellt. Polizei und Sicherheitsexperten empfehlen, sich bei bewaffneten Angriffen nicht selbst in Gefahr zu bringen.