Überfälle in Niederbayern: Tatverdächtige festgenommen

Die Polizei hat drei mutmaßliche Räuber dingfest machen können. Im Fluchtfahrzeug befand sich noch ein Teil der Beute aus dem zuvor begangenen Überfall im Raum Würzburg, teilt die Polizei mit. Die drei Männer stehen im Verdacht, auch die beiden Überfälle in Altdorf und Landshut begangen zu haben.

Verfolgungsjagd in Hessen

Die 30 bis 34 Jahre alten Männer konnten nach einer Verfolgungsfahrt in Fulda (Hessen) festgenommen werden. Möglicherweise sind sie auch für Überfälle in Würzburg-Heidingsfeld und wenig später in Fulda verantwortlich. Wegen dieser Raubüberfälle ergingen zwischenzeitlich Haftbefehle. Die drei Männer befinden sich derzeit in Untersuchungshaft. Ob sie tatsächlich auch die beiden Überfälle in Niederbayern begangen haben, ist derzeit noch unklar.

Bewaffnete Raubüberfälle in Niederbayern

Der Überfall auf die Tankstelle in Altdorf fand in der Nacht vom 6. auf den 7. November statt. Die bewaffneten Männer bedrohten den Angestellten, leerten die Kassen aus und erbeuteten einen dreistelligen Euro-Betrag. Außerdem nahmen sie noch Zigaretten mit. Sie flüchteten zu Fuß.

Der Überfall auf den Getränkemarkt in Landshut war zwei Tage später. Auch hier wurde der Angestellte mit einer Waffe bedroht. Die Beute waren wenige Hundert Euro.

Bei beiden Überfällen wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen der Kripo und Staatsanwaltschaft Landshut zu den Überfällen in Niederbayern dauern an.