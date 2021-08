Überdurchschnittliche Corona-Impfquote: Das Rätsel von Passau

Die Cafés sind voll, die Bänke an der Innpromenade besetzt: Passaus Bürgerinnen und Bürger wirken entspannt. Vielleicht liegt das an der Impfquote. In Passau sind 81 Prozent der Bürger einmal geimpft. Das sind 20 Prozent mehr als im bayernweiten Schnitt. Warum ist die Impfbereitschaft in der niederbayerischen Stadt so hoch? Wir schauen genauer auf die Zahlen:

Studierende "polieren" Rechnung auf

Wichtig ist: 81 Prozent beziehen sich auf alle Menschen, die in der Stadt geimpft wurden. Weil Passau Universitätsstadt ist, fließen also Studierende in die Rechnung mit ein. Auch die, die in Passau ihren Zweitwohnsitz haben. Zudem werden alle Landkreis-Bürger mitgezählt, die in die Stadt pendeln und dort bei ihrem Hausarzt geimpft wurden. Diese beiden Gruppen "polieren" quasi die Statistik auf. Wie hoch der Anteil von Pendlern und Studierenden an den 81 Prozent ist, darüber gibt es allerdings keine Zahlen.

Ein Vergleich mit Straubing, Landshut und Rosenheim

Man möchte meinen: Die Impfquote müsste dann überall dort besonders hoch sein, wo eine große Stadt von ländlichem Umfeld umgeben ist und wo es eine Universität gibt. Wir vergleichen Passau deshalb mit Straubing, Landshut und Rosenheim.

Rosenheim und Landshut sind größer als Passau, Straubing etwas kleiner. Keine Stadt hat eine eigene Universität, aber immerhin Hochschulen, beziehungsweise Uni-Ableger. In Straubing und Landshut liegt die Quote der Erstgeimpften bei 58, in Rosenheim bei 54 Prozent. In Straubing und Rosenheim wird allerdings anders gerechnet. Hier fließen - im Unterschied zu Passau und Landshut - alle Landkreis-Bürger mit in die Rechnung ein.

Passau war im Winter Corona-Hotspot

"Die Zahlen lassen sich nur schwer miteinander vergleichen", heißt es beim Bayerischen Gesundheitsministerium auf Nachfrage. Trotzdem steht fest: Kaum eine bayerische Stadt kommt an die Passauer Quote heran.

Oberbürgermeister Jürgen Dupper (SPD) erklärt sich die hohe Impfbereitschaft mit dem Pandemieverlauf im Dezember: Passau hatte zeitweise die höchste Inzidenz in Deutschland. Das Klinikum war voll, Covid-Patienten mussten zum Teil verlegt werden. Nur vier Wochen später startete die Impfkampagne.

"Diese Geschehnisse waren den Leuten sehr präsent. Deshalb sind sie in Scharen zum Impfen gekommen." Jürgen Dupper, Oberbürgermeister von Passau

Dass es in Passau keine Impfskandale und keine Vordrängler gegeben habe, habe außerdem Vertrauen geweckt, glaubt Dupper. Passaus Impfarzt Dr. Achim Spechter sagt: "Dass in Passau von Anfang an Hausärzte im Impfzentrum gespritzt haben, war der richtige Weg".

Passau will nun Jugendliche erreichen

Die Stadt bietet seit mehreren Wochen offene Impftage zur Rush-Hour an. Das Impfmobil fährt durch alle Stadtteile, steht vor Bau- und Supermärkten. Jetzt will die Stadt vor allem Jugendliche im Alter von zwölf bis 17 Jahren erreichen. Oberbürgermeister Dupper hat 1.800 Erziehungsberechtigte angeschrieben und sie auf die kommenden Impftermine aufmerksam gemacht.