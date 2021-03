Überdurchschnittlich viel Verkehr: Kommt Umgehung Oberkotzau?

Schmal schlängelt sich die Hofer Straße – die Hauptstraße – durch Oberkotzau. An manchen Stellen kommen sich die Autos im Gegenverkehr bedenklich nah, Gehsteige sind zum Teil nicht breit genug für einen Kinderwagen. Und doch ist das eine der am stärksten befahrenen Staatsstraßen Bayerns.

Verkehrsbelastung liegt weit über dem bayerischem Durchschnitt

Zwischen 7.000 und 15.000 Autos und Lastwagen donnern hier täglich durch. Bayernweit liegt die Verkehrsbelastung für Staatsstraßen bei durchschnittlich 3.500 Fahrzeugen.

Für viele Menschen in Oberkotzau eine unerträgliche Situation – sie kämpfen mit einer Bürgerinitiative für eine Umgehungsstraße."Sie können nicht zum Einkaufen halten, nicht parken; da ist schon die Autotür abgefahren. Und auch die Geschäfte können ihre Auslagen nicht vor die Tür stellen, die Fassaden nicht schön machen, weil sie in einem Jahr schon wieder verschmutzt sind", sagt Maria Mangei von der Bürgerinitative "Pro Umgehung Oberkotzau".

Ortsumgehung von Gerichten genehmigt

Über eine Ortsumgehung wird seit Jahrzehnten in der Marktgemeinde im Landkreis Hof diskutiert. Gerichte hatten eigentlich 2019 endgültig grünes Licht für das Straßenbau-Projekt gegeben, die Klagen von Landwirten und Naturschützern abgewiesen. Doch nun haben die Gegner das Thema wieder auf den Tisch gebracht, da der Eingriff in die Natur zu groß sei.

Verlauf der Umgehung von Gegnern als "Unding" bezeichnet

Mit Schildern haben sie den Verlauf auf Feldern und Wiesen abgesteckt. Die sechs Kilometer lange Umgehung soll über mehrere Brücken und teilweise bis zu 15 Meter hohe Dämme führen. Ein Unding, meint zum Beispiel Johannes Schnabel, Gegner der Umgehungsstraße: "Wir leben ja nicht mehr in den neunziger Jahren, wir haben Themen wie Klimawandel, Flächenversiegelung massiv auf der Agenda und da dann ein Konzept zu bringen, das schon 30 Jahre alt ist. Da ist es eine legitime Fragestellung, ob man das jetzt noch will."

Gegner bestreiten eine Entlastung durch die Umgehung

Auch die Gegner sehen durchaus die hohe Verkehrs-Belastung im Ortskern. Die werde aber ihrer Meinung nach auch durch eine Umgehung nicht wesentlich verringert, denn viel sei sogenannter Quell– und Zielverkehr, also beispielsweise Fahrten zum Supermarkt oder Kindergarten. Deshalb fordern die Umgehungs-Gegner unter anderem mehr öffentlichen Nahverkehr, Radwege, Flüsterasphalt und Tempo 30.

Befürwortern reichen bisherige Maßnahmen nicht aus

Auch wenn inzwischen schon einige Verbesserungen erreicht wurden, wie etwa Tempo 30 nachts, reicht das nach Ansicht der Befürworter der Umgehung nicht aus. Und wenn die Ortsdurchfahrt weiter als Staatsstraße eingestuft bleibe, habe die Gemeinde keinen Gestaltungsspielraum für weitere Verkehrsberuhigung. Das wiederum wollen die Gegner nicht einfach zu hinnehmen.

Gespräche zwischen Befürwortern und Gegnern finden nicht statt

Gegner und Befürworter reden kaum miteinander. Coronabedingt sind keine Info-Veranstaltungen möglich und auch keine Stammtisch-Runden, bei denen nach mancher erhitzten Diskussion mal wieder miteinander angestoßen werden könnte. Stattdessen füllt der Schlagabtausch Leserbrief-Spalten in der Regionalzeitung und Kommentar-Leisten im Internet. Auch Bürgermeister Stefan Breuer (CSU) ist besorgt, über die verschärfte Auseinandersetzung.

Bürger bisher nie befragt

"Umgehungsstraße Ja oder Nein", das ist eine Grundsatz-Entscheidung über die weitere Entwicklung der Marktgemeinde. Da sind sich alle einig. Doch bisher wurden die Menschen im Ort nie direkt dazu befragt, nur im Gemeinderat wurde mehrfach abgestimmt. Ein Bürgerentscheid ist 2008 an formellen Fehlern gescheitert. Bei solch umstrittenen Bauprojekten, die ja auch in anderen Orten die Gemüter erhitzen, wäre es aber wohl durchaus sinnvoll, das Werkzeug der direkten Basis-Demokratie frühzeitig einzusetzen.

"Ich war vor zehn Jahren kein Gegner des Bürgerentscheids, hätte es damals gerne gesehen. Aber ich glaube, das hätte das Prozedere nicht verkürzt." Bürgermeister Stefan Breuer (CSU)

Die Klagen wären ebenso gekommen und ein Planfeststellungsverfahren dauere einfach seine Zeit, so der Bürgermeister weiter.

Hoffnung auf klare Entscheidung durch hohe Beteiligung

Am Sonntag steht nun der Bürgerentscheid an. Damit es dabei eine möglichst klare Entscheidung gibt, hat die Gemeinde bewusst die Unterlagen direkt an alle 4.300 Wahlberechtigten verschickt. Bis Freitagmittag (12.03.21) lag die Beteiligung an der Briefwahl schon bei über 60 Prozent. Und das sei auf jeden Fall ein Erfolg für die Demokratie – da sind sich Gegner und Befürworter der umstrittenen Umgehung einig. Am Sonntag kann direkt im Rathaus abgestimmt werden.

Freistaat hat das letzte Wort

Die letzte Entscheidung liegt beim Freistaat Bayern – der hat sich bei anderen umstrittenen Bauprojekten an die Ergebnissen der Bürgerentscheide gehalten. In Oberkotzau ruhen momentan die Planungen für die Umgehungsstraße, deren Kosten bislang auf 14,3 Millionen Euro vom Straßenbauamt Bayreuth geschätzt wird.