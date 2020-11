Überdurchschnitlich viele Corona-Patienten auf Intensivstation

Im Landkreis Kitzingen sind aktuell 50 Prozent, also die Hälfte aller Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt. Im Landkreis Miltenberg liegt die Zahl bei 30 Prozent. Der bayernweite Durchschnitt bezüglich des Anteils der Corona-Patienten an der Gesamtzahl der Intensivbetten liegt bei 8,4 Prozent. Der hohe Prozentanteil in den beiden Landkreisen hängt auch mit der Gesamtzahl an Intensivbetten zusammen: Im Landkreis Kitzingen gibt es laut DIVI-Intensivregister insgesamt acht Intensivbetten (vier sind mit Corona- Patienten belegt) und im Landkreis Miltenberg gibt es 10 Intensivbetten (drei sind mit Corona-Patienten belegt).

Gesamtzahl der Betten viel niedriger

Zum Vergleich: In der Stadt Würzburg stehen laut Intensivregister 139 Intensivbetten zur Verfügung – davon sind insgesamt 118 belegt, sechs davon mit Corona-Patienten. Damit kommt die Stadt Würzburg auf eine Belegung von 4,32 Prozent.

Virologin Sandra Ciesek, die gemeinsam mit Virologe Christian Drosten regelmäßig in einem Podcast die Corona-Lage informiert, hat kürzlich über die steigende Zahl an Corona-Patienten auf Intensivstationen gesprochen – und als Beispiel auch den Landkreis Kitzingen erwähnt. "Das ist natürlich für so einen Bereich eine große Belastung", sagt Ciesek.

Reaktionen aus Kitzingen und Miltenberg

Vom Landratsamt Kitzingen gibt es bezüglich der Lage auf den Intensivstationen im Landkreis auf BR-Anfrage keine Einschätzung. Die Angaben aus dem Register zu den Intensivbetten können aber bestätigt werden, heißt es aus dem Landratsamt.

Auch der Landkreis Miltenberg bestätigt die Zahl der Intensivplätze, betont aber: "Darüber hinaus gibt es weitere zwölf Betten mit Monitorüberwachung". Diese seien im Krankenhaus des Landkreises in einem separaten Bereich untergebracht, würden aber in vielen anderen Krankenhäusern unter Intensivstationen laufen.

Personalmangel entscheidend, nicht Anzahl der Betten

Bei Bedarf könne die Zahl der Betten also noch erhöht werden. Außerdem sei es auch möglich, dass Patienten in naheliegende Krankenhäuser übermittelt werden, die nicht im Landkreis Miltenberg liegen.

Insgesamt gibt es laut Regierung von Unterfranken rund 600 Intensivbetten, die Zahl könne im Notfall noch erhöht werden. Laut Georg Ertl, dem ärztlichen Direktor der Uniklinik Würzburg, sei aber nicht die Zahl der Intensivbetten problematisch, sondern der Mangel an Personal, gerade auf Intensivstationen.