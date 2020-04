Überblick über Live-Gottesdienste in Franken am Osterwochenende

Weil wegen des Coronavirus und den Ausgangsbeschränkungen viele Gottesdienste ausfallen, sind die Krichen kreativ geworden und bieten ihre Gottesdienste im Internet an. Sie finden die digitalen Feiern auf der Website oder der Facebook-Seite der jeweiligen Kirchen. Außerdem gibt es verschiedene Überblickseiten, auf denen alle im Internet übertragenen Gottesdienste aufgelistet sind.

Gesamtüberblick der katholischen und der evangelischen Gottesdienste

Einen Überblick über die Livestreams der evangelischen Gottesdienste gibt es in einer Youtube-Playlist. Eine Zusammenfassung über alle katholische Gottesdienste an den Kar- und Ostertagen, die im Fernsehen, im Radio oder über einen Stream verfolgt werden können, bietet die Internetseite "Fernsehen katholisch". Eine Sortierung nach Bistümern und den dort übertragenen Gottesdiensten finden Sie auf der Internetseite "katholisch.de".

Viele Angebote im Nürnberger Raum

Speziell in und um Nürnberg gibt es verschieden Angebote der Gemeinden. Über die eigene Website oder den YouTube-Kanal der Kirche gibt es Livestreams, Video-Andachten und Kurzgottesdienste. Beispielsweise der Kirchen St. Klara Nürnberg, Sebalduskriche, Lorenzkirche, St. Egidien, Martin Niemöller, St. Michael - St. Ulrich und St. Anton, Gemeinde Nürnberg-Mögeldorf und der Jungen Kiche Nürnberg Lux. Einen Überblick über die gestreamten Gottesdienste in Nürnbergs Kirchen gibt es auf der Internetseite der Katholischen Stadtkirche Nürnberg. Außerdem ertönt am Ostersonntag um zehn Uhr in Nürnberg ein Sonder-Glockenläuten .

Kleine Geschenke an den Kirchen

Viele Gemeinden um Nürnberg legen am Sonntag und Montag für Besucher kleine Geschenke bereit. Zum Beispiel Osterlichter zum Anzünden an der Osterkerze, Osterglocken oder kleine Erinnerungsstücke zum Mitnehmen. Die Gustav-Adolf-Gedächtniskirche in Nürnberg hängt am Eingang der Kirche eine Wäscheleine mit kleinen Geschenken auf. In Boxdorf dürfen sich die Menschen über kleine Ostertüten freuen, die die beiden Kirchen an die Haustür bringen.

Live-Streams aus Bamberg, Ansbach und Würzburg

Die Gottesdienste während des Osterwochenendes aus der Nagelkapelle des Bamberger Doms werden ebenfalls gestreamt und können auf der Facebook-Seite des Doms verfolgt werden. Das Dekanat Ansbach bietet auf dem eigenen YouTube-Kanal zahlreiche Gottesdienste an, außerdem ein Video, in dem die Gottesdienste aufgelistet werden. Auch in Würzburg werden die Gottesdienste live im Internet übertragen. Einen Überblick zu den Übertragungen gibt es auf der Internetseite des Bistums Würzburg.

'Osterflashmob' in Kitzingen

Im Dekanat Kitzingen wollen die Geistlichen am Ostersonntag eine besondere Idee umsetzen, zu der Kirchenmusiker deutschlandweit aufgerufen haben. Wie auch in Nürnberg soll ein musikalischer "Osterflashmob stattfinden: Nachdem um zehn Uhr die Kirchenglocken die Auferstehungsbotschaft verkündet haben, soll mit Orgel, Blas- und anderen Instrumenten und mit Gesang vom Balkon, Garten oder vom Fenster aus das Lied "Christ ist erstanden, halleluja" (Evangelisches Gesangbuch 116) gesungen und gespielt werden.

Gottesdienst auf Bayern 1

Der katholische Dekan Hubertus Förster ist am Ostersonntag um zehn Uhr in einem Radio-Gottesdienst aus der Frauenkirche auf Bayern 1 zu hören. Viele Gemeinen bieten auch Predigten an, die in den Kirchen ausliegen oder auf der Homepage der Kirche heruntergeladen werden können. Die meisten Kirchen sind darüber hinaus für Einzelbesucher geöffnet.