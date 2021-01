Überall Mängel: Corona-Protokoll eines Altenheim-Mitarbeiters

"Mein Alltag besteht darin, hunderte Male zu sagen: Maske hoch, Maske auf", erzählt ein Mitarbeiter eines Pflegeheims in Oberbayern. Noch immer würden Hygienevorschriften nicht oder nur unzureichend eingehalten: Statt FFP2-Masken würden einfache Masken getragen, die Bewohner teilweise ganz ohne Maske gepflegt, Hände nicht desinfiziert. Die Liste der Mängel sei lang, sagt der Mitarbeiter, der sich anonym an den BR wendet.

Pflegeheim: Corona-Schutzmaßnahmen werden missachtet

Er berichtet von einer Bewohnerin, die trotz Corona-Infektion durch das Haus gelaufen und nicht isoliert worden sei. "Wir können von Glück reden, dass nicht mehr passiert ist." Noch nicht, schiebt er hinterher. "Wenn wir diese Woche gut 'raus kommen, haben wir nur Glück gehabt."

Die notwendigen Schutzmaßnahmen werden nicht eingeleitet, ärgert er sich. "Jeder schiebt die Schuld auf den anderen", so der erfahrene Mitarbeiter. Es werde gegeneinander gekämpft, statt zusammengearbeitet.

Covid-19-Testergebnisse oft nach drei Tagen noch unbekannt

Auch bei den Tests hakt es: Die Ergebnisse lägen oftmals mit großer Verzögerung vor. Als Mitarbeiter werde er gemäß der Infektionsschutzverordnung zwei Mal wöchentlich getestet. Nur: "Was bringen die Tests, wenn die Ergebnisse nach drei oder vier Tagen noch nicht bekannt sind?", fragt er.

Knapp 150 Bewohnerinnen und Bewohner leben in dem Heim, teils demente Menschen. In der ersten Corona-Welle seien drei von ihnen verstorben. Derzeit müssen sie noch keine Corona-Opfer beklagen, aber: "irgendwie ist es bei manchen noch nicht angekommen, dass Corona tödlich enden kann", sagt er, mit Blick auf die Versäumnisse in seiner Einrichtung.

Wunsch nach spontanen Polizeikontrollen in Altenheim

Auf die Frage, warum es zu so vielen Corona-Fällen in Heimen kommen kann, antwortet er: "Es wird zu wenig kontrolliert." Und: "Wir brauchen mehr externe Kontrollen, unangemeldet." Immer wieder habe er erlebt, dass alle informiert werden, wenn Kontrollen anstehen, die Kontrolleure das Haus betreten. So könnten dann Fehler beseitigt werden und alles wirke makellos. Er fordert unangemeldete Kontrollen. Geht es nach ihm, soll das die Polizei übernehmen.